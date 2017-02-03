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Mortes de animais

Aplicativo monitora avanço de febre amarela e outras doenças no País

O aplicativo é gratuito e está disponível para aparelhos com sistema operacional Android

Publicado em 03 de Fevereiro de 2017 às 11:03

Publicado em 

03 fev 2017 às 11:03
Um aplicativo de celular desenvolvido pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) promete ajudar no combate à febre amarela. Juntamente com os olhos atentos da população, o sistema é uma ferramenta para comunicar e registrar a morte de animais com suspeita da doença. Especialistas estimam que pelo menos 400 primatas foram encontrados mortos no Espírito Santo desde o início deste ano.
O Sistema de Informação em Saúde Silvestre (SISS – Geo) foi criado para gerar, a partir de georreferenciamento de animais, modelos de alerta de doenças na fauna silvestre, especialmente aquelas com potencial de acometimento humano, como febre amarela, possibilitando assim, ações de vigilância e prevenção à saúde.
A bióloga da Fiocruz, Márcia Chame, explicou que o aplicativo não ocupa muito espaço na memória do celular e possui uma plataforma fácil de ser utilizada. “O cidadão tira a fotografia e informa uma série de parâmetros que são importantes. As pessoas seguem um protocolo de informações obrigatórias, mas tudo muito rápido. Solicitamos informações sobre o tipo de animal que está sendo visto, quantos são, se ele está morto ou doente, se apresenta ferida ou sangramento e a localização. Tudo com uma linguagem muito simples”, explicou. 
Aplicativo monitora avanço de febre amarela e outras doenças no País
Em tempo real
As informações repassadas pela população contribuem para que os institutos de pesquisa comuniquem diretamente aos órgãos de vigilância responsáveis sobre a situação em áreas específicas. “Recebemos esse registro em tempo real e fazemos a conexão com as Secretarias de Saúde e avisamos sobre os animais mortos e das condições, de modo que ganhamos rapidez no processo, o que é muito importante. 
O SISS – Geo integra o Centro de Informação em Saúde Silvestre (CISS) da Fiocruz foi elaborado em parceria com o Laboratório Nacional de Computação Científica (LNCC). O aplicativo é gratuito e está disponível para aparelhos com sistema operacional Android.

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