O aplicativo do Superior Tribunal Eleitoral (TSE) feito para receber denúncias de campanhas eleitorais contabilizou mais de 114 reclamações contra as campanhas realizadas no Espírito Santo Crédito: Marcelo Prest

O aplicativo Pardal, desenvolvido pela equipe do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) e que foi implantado pela Justiça Eleitoral em todo o país nesta eleição, será usado no segundo turno também como canal de denúncias de supostas fraudes nas urnas. A tecnologia tem o foco de receber informações de crimes eleitorais.

No primeiro turno, muitos eleitores questionaram nas redes sociais a segurança do sistema de votação, mas o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) destacou que as acusações não eram verdadeiras.

O aplicativo Pardal é gratuito. O presidente da comissão de mesários do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), Leonardo Prezotti afirmou que esse canal direto com o eleitor é o meio mais rápido para denunciar e vai ajudar a afastar os boatos da internet.

Your browser does not support the audio element. Aplicativo do TRE vai receber denúncias de supostas fraudes em urnas

"O que a Justiça eleitoral quer evitar é que o eleitor faça divulgação de fatos que ele entende como fraude em rede social. Porque essa divulgação irresponsável pode causar prejuízo para ele depois. Quando a pessoa joga um vídeo na internet falando que é fraude, sem ter certeza, ele vai ter que provar que é. Por isso, o recomendável é que ele use os canais corretos para denunciar", alerta.

DENÚNCIAS

Somente neste mês da eleição, de 1º a 25 de outubro, foram 552 denúncias registradas no Pardal. Em setembro, foram 616. O número é menor porque, como não houve segundo turno para governador, as campanhas também ficaram com tamanho reduzido no Espírito Santo.

O aplicativo está disponível para IOS e Android, mas a recomendação do TRE é não deixar para baixá-lo no domingo das eleições.

"No dia da eleição, a demanda pelo aplicativo é muito alta e aí as lojas virtuais não conseguem atender essa demanda. Isso aconteceu no primeiro turno", avisa o presidente da comissão de mesários.