O aplicativo Pardal, desenvolvido pela equipe do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) e que foi implantado pela Justiça Eleitoral em todo o país nesta eleição, será usado no segundo turno também como canal de denúncias de supostas fraudes nas urnas. A tecnologia tem o foco de receber informações de crimes eleitorais.
No primeiro turno, muitos eleitores questionaram nas redes sociais a segurança do sistema de votação, mas o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) destacou que as acusações não eram verdadeiras.
O aplicativo Pardal é gratuito. O presidente da comissão de mesários do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), Leonardo Prezotti afirmou que esse canal direto com o eleitor é o meio mais rápido para denunciar e vai ajudar a afastar os boatos da internet.
Aplicativo do TRE vai receber denúncias de supostas fraudes em urnas
"O que a Justiça eleitoral quer evitar é que o eleitor faça divulgação de fatos que ele entende como fraude em rede social. Porque essa divulgação irresponsável pode causar prejuízo para ele depois. Quando a pessoa joga um vídeo na internet falando que é fraude, sem ter certeza, ele vai ter que provar que é. Por isso, o recomendável é que ele use os canais corretos para denunciar", alerta.
DENÚNCIAS
Somente neste mês da eleição, de 1º a 25 de outubro, foram 552 denúncias registradas no Pardal. Em setembro, foram 616. O número é menor porque, como não houve segundo turno para governador, as campanhas também ficaram com tamanho reduzido no Espírito Santo.
O aplicativo está disponível para IOS e Android, mas a recomendação do TRE é não deixar para baixá-lo no domingo das eleições.
"No dia da eleição, a demanda pelo aplicativo é muito alta e aí as lojas virtuais não conseguem atender essa demanda. Isso aconteceu no primeiro turno", avisa o presidente da comissão de mesários.
As denúncias de crimes eleitorais também podem ser feitas pelo site www.tre-es.jus.br. Em caso de outras intercorrências, a Polícia Militar pode ser acionada no Ciodes-190. O eleitor também tem a opção de procurar o Ministério Público e a Polícia Federal.