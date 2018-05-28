Aplicativo de transporte só para mulheres está disponível em Vitória Crédito: Vitor Jubini

O assédio sexual contra as mulheres é um realidade presente em vários ambientes. O crime acontece dentro das casas, nas escolas, no trabalho e também nos meios de transporte. Não é raro quando ocorrem denúncias do problema em corridas de táxi ou assédios cometidos por motoristas de aplicativos. Para ajudar na diminuição dos números referentes aos crimes contra as mulheres, já está funcionando na Grande Vitória um aplicativo de transporte exclusivo para o público feminino, que terá outras mulheres dirigindo os carros.

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O aplicativo também está disponível em Recife, Pernambuco. Vitória é a segunda capital do Brasil a contar com o serviço. De acordo com Claucione Lemos, que é diretora da empresa responsável pelo aplicativo Femidriver, cerca de 100 motoristas já foram cadastradas para atendimento na Grande Vitória. Nos próximos dias o aplicativo também estará disponível em Guarapari. Claucione também destacou que homens não poderão embarcar no carro, mesmo se estiverem acompanhados de alguma mulher.

"Como é um aplicativo exclusivo para as mulheres, os homens não poderão ir (nas viagens) com suas companheiras. Eles vão ter que ir com outros aplicativos. As exceções são os filhos de até 12 anos, que poderão ir com as mães", avaliou a representante da empresa.

A promotora de Justiça do Ministério Público do Estado (MP-ES), Cláudia Santos Garcia, do Núcleo de Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher (Nevid) reforçou o sinal de alerta para o alto números de casos de assédio contra as mulheres. Em algumas ocasiões, quando o assédio não acontece dentro do carro, alguns motoristas mandam mensagens inadequadas para o telefone das clientes.

"Infelizmente não temos estatísticas que demostrem o número de mulheres assediadas, mas a gente sabe que esse debate é recorrente. O problema nas grandes cidades é real e aterroriza nós mulheres", disse a promotora do MP-ES.

A motorista Mabiles Bruna da Silva, que dirige para outros aplicativos há um ano, afirma que muitas clientes se sentem mais à vontade e mais seguras quando fazem viagens com outra mulher dirigindo.

"As meninas se sentem mais seguras com a gente, elas não sentam atrás, sentam na frente e se sentem mias à vontade. Eu acho legal, acho que vai ser uma parada que a gente tem que tentar. Acredito que vai dar certo sim", disse a motorista.