Para prevenir problemas decorrentes de chuvas fortes, como as que atingiram o Espírito Santo nesta sexta-feira (1º), a Defesa Civil de Vitória está lançando uma ferramento para enviar alertas aos moradores sobre riscos de deslizamentos na cidade. A novidade já está disponível no aplicativo Vitória Online, da prefeitura da capital.

Your browser does not support the audio element. Aplicativo dá alerta de deslizamentos em Vitória

De acordo com o coordenador da Defesa Civil de Vitória, Johnatan Jantorno, o aplicativo terá mais funções que serão lançadas posteriormente. Por enquanto, os usuários já podem receber os alertas sobre as áreas de risco. O coordenador também ressaltou que a ferramenta pode ser uma aliada no trabalho das autoridades da cidade.

“Isso ajuda a gente de uma forma preventiva porque a partir do momento em que a população tem conhecimento do risco, ela vai ficar atenta ao alerta da Defesa Civil e vai tomar as medidas cabíveis para poder manter a segurança.”

O comerciante Mizael Miranda é morador do bairro Forte São João, em Vitória. Em 2013, ele teve que deixar a casa onde mora atualmente com a família por conta das fortes chuvas que atingiram a cidade naquela época. Hoje, Mizael sente medo sempre que chove com mais intensidade.

Para ele, o trabalho preventivo precisa ser aperfeiçoado. “É preciso haver prevenção. Se vai chover, isso não deve ser falado de uma hora para outra. Existe uma previsão com uma semana de antecedência. Também é preciso limpar as galerias, fazer um trabalho de conscientização dos moradores.”