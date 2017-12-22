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Aplicativo busca na casa da pessoa doações para as crianças da Acacci

Para doar, basta baixar o aplicativo que um entregador vai até a residência, recolhe o objeto e entrega na Acacci, sem custo nenhum

Publicado em 22 de Dezembro de 2017 às 18:28

Publicado em 

22 dez 2017 às 18:28
aplicativo que permite doação para a Acacci Crédito: Patrícia Scalzer
Quem tem o desejo de fazer o final de ano das crianças em tratamento de câncer mais feliz pode fazer isso sem sair de casa. Um aplicativo que faz entregas em Vila Velha e Vitória vai recolher na casa da pessoa doações de roupas, alimentos e brinquedos.
Para fazer a boa ação é só baixar o aplicativo e informar o local para buscar as doações.
Aplicativo busca na casa da pessoa doações para as crianças da Acacci
O empresário e um dos idealizadores do projeto, Tomás Scopel, destacou que essa foi a forma da startup contribuir para o Natal das Crianças da Associação Capixaba Contra o Câncer Infantil (Acacci). Para fazer a doação, basta baixar o aplicativo ‘Shipp’, que trabalha com pronta-entrega de diversos produtos nas duas cidades, que um entregador vai até a residência, recolhe a doação e entrega na Acacci, sem custo nenhum.
“Baixa o aplicativo no celular. Lá tem uma loja chamada ‘Doação à Acacci’, depois é só seguir o fluxo, tem
Tomás Scopel, um dos idealizadores do aplicativo que permite doação para a Acacci Crédito: Patrícia Scalzer
 umas duas telas e é só confirmar a doação. Nesse momento vai para nossa rede de entregadores, alguém vai aceitar a coleta e um entregador vai chegar na sua casa em poucos minutos para levar a doação à instituição”, explicou Tomás.
De acordo com Tomás, essa é uma oportunidade para quem tem o desejo de ajudar mas por causa dos compromissos diários não tem tempo para ir até a instituição. “Ajuda realmente quem não tem tempo de ir até lá ou não tem um meio de transporte para levar a doação até a instituição. Estamos disponibilizando nossa rede justamente para isso”, afirmou.
O empresário conta que qualquer ajuda será de muita utilidade para a instituição. “Eles pediram alimentos, materiais de higiene e limpeza, mas qualquer doação é bem vinda. Tivemos uma doação de cinco caixa de roupas e eles aceitaram de braços abertos”, disse.
As doações podem ser feitas até o dia 31 de dezembro, diariamente, das 08h até às 22h.
 

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