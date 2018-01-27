Aplicativo auxilia polícia a recuperar bicicletas roubadas no ES

Depois que as autoridades de Segurança Pública do Estado passaram a utilizar o aplicativo Bike Registrada, no fim do ano passado, cerca de 50% das bicicletas roubadas que tinham um registro na ferramenta foram recuperadas no Espírito Santo. As informações são da Secretaria de Segurança Urbana de Vitória.
Aplicativos auxilia polícia a recuperar bicicletas roubadas no ES
Segundo o subsecretário de Segurança da Capital, Edvandro Sipolatti, é comum que as pessoas que têm bicicletas roubadas não registrem boletim de ocorrência. Nesses casos, o aplicativo também consegue encontrar os proprietários das bikes caso eles tenham registrado o veículo na ferramenta.
Ele incentiva o uso do aplicativo para aumentar os índices de recuperação de bicicletas roubadas em Vitória. “Quanto mais bicicletas registradas, mais difícil fica de as pessoas venderem esses produtos roubados e isso acaba desincentivando esse mercado de furtos e roubos de bicicletas.”
O delegado chefe da Delegacia Regional de Vila Velha, Marcelo Nolasco, também recomenda o uso do aplicativo por parte da população e informou que a Polícia Civil está utilizando a ferramenta para combater o roubo desses veículos. As bicicletas são um dos produtos mais visados pelos ladrões, segundo o delegado. “Entre os roubos em via pública, o que mais se rouba é celular. Em seguida, vêm as bicicletas.”
O aplicativo funciona como uma base de dados onde o proprietário pode colocar o número de identificação da bicicleta, que fica no quadro do veículo. Dentro do app é possível ver um vídeo que explica como encontrar esse número e como fazer o registro.
Para o aposentado José Geraldo Soares, de 64 anos, o uso de um aplicativo como esse é importante para quem anda de bicicleta pelas ruas e acaba se expondo a riscos. Segundo ele, essa ferramenta pode trazer mais segurança para os ciclistas. “Com certeza. Eu não abandono minha bicicleta. Na rua, eu não saio de cima dela."
O ciclista João Tadeu Santana Carreiro, de 54 anos, também achou interessante a ideia do aplicativo e pretende usá-lo para ter mais segurança. “Eu acho muito bom, super conveniente. É mais uma oportunidade, em caso de roubo, de se localizar a bike. Isso ajuda bastante.”
O aplicativo Bike Registrada está disponível para smartphones com sistema Android e iOS. Por meio das informações que o usuário disponibiliza na ferramenta, as autoridades de segurança conseguem encontrá-lo caso possua uma bicicleta roubada que foi identificada em alguma abordagem.