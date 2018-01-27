Aplicativo auxilia polícia a recuperar bicicletas roubadas no ES

O ciclista José Geraldo Soares achou a ideia do aplicativo Bike Registrada interessante Crédito: Rafael Monteiro de Barros

Depois que as autoridades de Segurança Pública do Estado passaram a utilizar o aplicativo Bike Registrada, no fim do ano passado, cerca de 50% das bicicletas roubadas que tinham um registro na ferramenta foram recuperadas no Espírito Santo. As informações são da Secretaria de Segurança Urbana de Vitória.

Your browser does not support the audio element. Aplicativos auxilia polícia a recuperar bicicletas roubadas no ES

Segundo o subsecretário de Segurança da Capital, Edvandro Sipolatti, é comum que as pessoas que têm bicicletas roubadas não registrem boletim de ocorrência. Nesses casos, o aplicativo também consegue encontrar os proprietários das bikes caso eles tenham registrado o veículo na ferramenta.

Ele incentiva o uso do aplicativo para aumentar os índices de recuperação de bicicletas roubadas em Vitória. “Quanto mais bicicletas registradas, mais difícil fica de as pessoas venderem esses produtos roubados e isso acaba desincentivando esse mercado de furtos e roubos de bicicletas.”

O ciclista José Geraldo Soares achou a ideia do aplicativo Bike Registrada interessante Crédito: Rafael Monteiro de Barros

O delegado chefe da Delegacia Regional de Vila Velha, Marcelo Nolasco, também recomenda o uso do aplicativo por parte da população e informou que a Polícia Civil está utilizando a ferramenta para combater o roubo desses veículos. As bicicletas são um dos produtos mais visados pelos ladrões, segundo o delegado. “Entre os roubos em via pública, o que mais se rouba é celular. Em seguida, vêm as bicicletas.”

O aplicativo funciona como uma base de dados onde o proprietário pode colocar o número de identificação da bicicleta, que fica no quadro do veículo. Dentro do app é possível ver um vídeo que explica como encontrar esse número e como fazer o registro.

Para o aposentado José Geraldo Soares, de 64 anos, o uso de um aplicativo como esse é importante para quem anda de bicicleta pelas ruas e acaba se expondo a riscos. Segundo ele, essa ferramenta pode trazer mais segurança para os ciclistas. “Com certeza. Eu não abandono minha bicicleta. Na rua, eu não saio de cima dela."

O ciclista João Tadeu Santana diz que usaria o aplicativo Crédito: Rafael Monteiro de Barros

O ciclista João Tadeu Santana Carreiro, de 54 anos, também achou interessante a ideia do aplicativo e pretende usá-lo para ter mais segurança. “Eu acho muito bom, super conveniente. É mais uma oportunidade, em caso de roubo, de se localizar a bike. Isso ajuda bastante.”