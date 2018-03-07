Uma plataforma de transporte privado que atua no Espírito Santo alerta os motoristas sobre bairros que são perigosos para embarque e desembarque de passageiros.

A 99 Pop mapeia as zonas de risco, através de estatísticas internas da empresa e dados externos das Secretarias de Segurança Pública. Na Grande Vitória, quando são acionados para pelo menos 15 bairros (veja abaixo a lista), os motoristas recebem notificações do aplicativo, alertando que as áreas são de risco. Locais, como Terra Vermelha, Forte São João, e Central Carapina estão nessa lista.

Your browser does not support the audio element. Aplicativo alerta motorista sobre áreas perigosas da Grande Vitória

O presidente da Amapes, Luiz Fernando Muller, conta que muitos condutores deixam de atender nesses locais.

"Muitos pontos são perigosos. Os motoristas preferem não ir até para evitar colocar a vida dos próprios passageiros em risco, até deixando o próprio passageiro à mercê, infelizmente. Por falta de segurança até do próprio passageiro", argumenta.

Com medo, muitos profissionais mudaram a rotina, deixando de trabalhar à noite e evitando esses bairros. Um motorista que já foi assaltado na Serra e pediu para não ser identificado confirma que não vai ao encontro do passageiro quando é avisado do perigo. Ele foi alvo de dois criminosos que fingiram ser clientes na saída de um hospital.

"O cara que estava aparentemente com a perna quebrada enfiou a arma na minha cabeça e anunciou o assalto. Não trabalho mais à noite, só trabalho durante o dia", desabafa o motorista.

Além dos alertas da empresa, os motoristas das duas plataformas de transporte mais usadas no Espírito Santo trocam informações em grupo de WhatsApp e através de um aplicativo que funciona como uma espécie de rádio comunicador, conhecido como Zello.

"Pelo aplicativo, pedimos informações aos nossos colegas sobre o percurso, dicas sobre o caminho mais seguro", explica o conselheiro fiscal da associação, Wagner Dias.

Além do mapeamento, a 99 Pop ainda afirmou que mantém uma equipe dedicada à questão da segurança, composta por mais de 30 pessoas, incluindo ex-militares, engenheiros de dados e até psicólogos. Segundo a empresa, desde que foi criada, o número de incidentes na plataforma caiu 80%. A plataforma também garante que a inteligência artificial da empresa monitora o perfil dos passageiros e todas as corridas em tempo real e que os motoristas têm a liberdade de não aceitar corridas com o pagamento em dinheiro, caso se sintam mais seguros assim.

A Uber também disse que investe para a segurança dos motoristas e passageiros e que nenhuma viagem na plataforma é anônima e todas são registradas por GPS.

Os bairros de risco apontados pelo aplicativo segundo os motoristas

Vitória

- Forte São João

- Bairro da Penha

- Maria Ortiz

Serra

- Vila Nova de Colares

-Feu Rosa

- Central Carapina

- Jardim Carapina

- Bairro das Laranjeiras

- Serra Dourada

- Jardim Tropical

Cariacica

- Itaquari

- Santana

- Flexal

Vila Velha

- Terra Vermelha