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Aplicativo alerta motorista sobre áreas perigosas da Grande Vitória

Na Grande Vitória, quando são acionados para pelo menos 15 bairros (veja abaixo a lista), os motoristas recebem notificações do aplicativo, alertando que as áreas são de risco

Publicado em 07 de Março de 2018 às 18:12

Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

07 mar 2018 às 18:12
Uma plataforma de transporte privado que atua no Espírito Santo alerta os motoristas sobre bairros que são perigosos para embarque e desembarque de passageiros.
Na Grande Vitória, pelo menos 5 assaltos contra os motoristas de aplicativos são registrados por semana, segundo a Associação de Motoristas de Aplicativos do Espírito Santo (Amapes)
A 99 Pop mapeia as zonas de risco, através de estatísticas internas da empresa e dados externos das Secretarias de Segurança Pública. Na Grande Vitória, quando são acionados para pelo menos 15 bairros (veja abaixo a lista), os motoristas recebem notificações do aplicativo, alertando que as áreas são de risco. Locais, como Terra Vermelha, Forte São João, e Central Carapina estão nessa lista.
Aplicativo alerta motorista sobre áreas perigosas da Grande Vitória
O presidente da Amapes, Luiz Fernando Muller, conta que muitos condutores deixam de atender nesses locais.
"Muitos pontos são perigosos. Os motoristas preferem não ir até para evitar colocar a vida dos próprios passageiros em risco, até deixando o próprio passageiro à mercê, infelizmente. Por falta de segurança até do próprio passageiro", argumenta.
Com medo, muitos profissionais mudaram a rotina, deixando de trabalhar à noite e evitando esses bairros. Um motorista que já foi assaltado na Serra e pediu para não ser identificado confirma que não vai ao encontro do passageiro quando é avisado do perigo. Ele foi alvo de dois criminosos que fingiram ser clientes na saída de um hospital.
"O cara que estava aparentemente com a perna quebrada enfiou a arma na minha cabeça e anunciou o assalto. Não trabalho mais à noite, só trabalho durante o dia", desabafa o motorista.
Além dos alertas da empresa, os motoristas das duas plataformas de transporte mais usadas no Espírito Santo trocam informações em grupo de WhatsApp e através de um aplicativo que funciona como uma espécie de rádio comunicador, conhecido como Zello.
"Pelo aplicativo, pedimos informações aos nossos colegas sobre o percurso, dicas sobre o caminho mais seguro", explica o conselheiro fiscal da associação, Wagner Dias.
Além do mapeamento, a 99 Pop ainda afirmou que mantém uma equipe dedicada à questão da segurança, composta por mais de 30 pessoas, incluindo ex-militares, engenheiros de dados e até psicólogos. Segundo a empresa, desde que foi criada, o número de incidentes na plataforma caiu 80%. A plataforma também garante que a inteligência artificial da empresa monitora o perfil dos passageiros e todas as corridas em tempo real e que os motoristas têm a liberdade de não aceitar corridas com o pagamento em dinheiro, caso se sintam mais seguros assim.
A Uber também disse que investe para a segurança dos motoristas e passageiros e que nenhuma viagem na plataforma é anônima e todas são registradas por GPS.
Os bairros de risco apontados pelo aplicativo segundo os motoristas
Vitória
- Forte São João
- Bairro da Penha
- Maria Ortiz
Serra
- Vila Nova de Colares
-Feu Rosa
- Central Carapina
- Jardim Carapina
- Bairro das Laranjeiras
- Serra Dourada
- Jardim Tropical
Cariacica
- Itaquari
- Santana
- Flexal
Vila Velha
- Terra Vermelha
- Rio Marinho

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