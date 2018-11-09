Apesar do risco, morador de Cariacica se recusa a sair de casa

O vigilante Elson Mourão, 52 anos, já teve que deixar o lugar onde mora com a esposa e a filha por conta de outro deslizamento. Dessa vez, disse que não vai sair, mesmo com a casa interditada. Crédito: Carlos Alberto Silva - GZ

Cariacica é um dos municípios mais afetados pela chuva na Grande Vitória. No bairro Alto Boa Vista, três casas foram interditadas pela Defesa Civil após o deslizamento de um barranco que obstruiu a passagem pela Rua Pedro Nolasco. Duas famílias deixaram as residências. No entanto, uma deles se recusou a sair do local.

O vigilante Elson Mourão, de 52 anos, contou que já teve que deixar o lugar onde mora com a esposa e a filha por conta de outro deslizamento. Dessa vez, disse que não vai sair, mesmo com a casa interditada.

Your browser does not support the audio element. Apesar do risco, morador de Boa Vista, Cariacica, se recusa a sair de casa

“A Defesa Civil interditou e pediu para eu sair, mas eu não vou porque essa não é a primeira vez. Em 2013, tiraram a gente, fomos para casa de parentes, não resolveram nada e nós voltamos. Para aluguel social, eu saio. Se for para ir para casa de parentes, eu não saio.”

O vigilante disse que está com medo, mas que pretende permanecer assim mesmo. “Medo, a gente tem, mas temos que colocar esse medo atrás da porta e viver com o que temos. Nossa casa é própria, levamos tempo para construir. Não vamos deixar a mercê, para os outros”, afirmou.

O mecânico Gilson Faustino, de 50 anos, deixou a casa com a família, após ser interditada pela Defesa Civil. No entanto, vigia todos os dias o lugar onde mora por medo de ser invasão. Crédito: Carlos Alberto Silva - GZ

Entre os moradores que tiveram que deixar o local, há um temor de que as residências possam, inclusive, ser invadidas por outras pessoas. O mecânico Gilson Faustino, de 50 anos, mesmo após ter deixado a casa com a esposa e o enteado, estava em pé na chuva para vigiar o lugar onde mora.

A família está na casa de um amigo, no mesmo bairro. Com a situação de risco, Gilson ainda não sabe o que vai fazer daqui para frente. “Eu não sei. Preciso ver o que a prefeitura pode fazer por mim. Não tenho para onde ir”, contou.