Apesar de mutirão, espera por cirurgias ainda será de seis meses

Aproximadamente 500 cirurgias de oftalmologia foram realizadas em um mês de mutirão no Sistema Único de Saúde (SUS) do Estado. Mais de 6,5 mil serão realizadas até o final do ano, com a ideia de eliminar a fila existente atualmente no Estado. O movimento, no entanto, ainda não vai acabar com a espera, que continuará sendo de até seis meses no Espírito Santo. Hoje o tempo médio é de dois anos pelo atendimento.

No total 3,6 mil pessoas que estão na fila serão atendidas até o fim do ano, segundo a Secretaria Estadual de Saúde (Sesa). Os procedimentos médicos no mutirão são realizados nas unidades do Hospital Evangélico de Vila Velha e Cachoeiro de Itapemirim. Entre as cirurgias estão vitrectomia (para tratar doenças oculares da retina e do vítreo) e para tratamento de catarata. Ninguém fora da fila pode participar da ação.

Em Vila Velha, quem vai passar pelo procedimento, não percebe muito a diferença com o mutirão ainda. Tem gente que relata espera de seis meses, um ano e até dois anos. A aposentada Marlene Menezes, de 84 anos, só conseguiu uma cirurgia de catarata porque estava com pedido de urgência. O pastor Izilmar Finco, de 55 anos, acompanhava ela e também espera por atendimento na área. “Acho que reduziu no caso dela porque é pedido de urgência. Não é a prática. Até porque eu aguardo consulta oftalmológica há dois anos. Apenas uma consulta”, diz.

Segundo a Sesa, além do mutirão, são realizadas até 2 mil cirurgias por mês pelo SUS em cinco hospitais. Segundo o subsecretário estadual de saúde, Fabiano Marily, o paciente não precisará passar mais pelo município, em uma central de marcação, e depois que fizer os exames já sairá do atendimento médico sabendo quando fará a cirurgia. O problema são exames que precisam ser feitos antes. “A espera é porque eu não posso pegar um paciente e fazer a cirurgia no outro mês. Tem que preparar esse paciente. É o exame de risco cirúrgico. Se ele não estiver apto, ele entra em um processo de tratamento antes de fazer a cirurgia”, explica.