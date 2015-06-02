Apesar de greve, pacientes conseguem atendimento no Hospital das Clinicas

O atendimento no Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes (Hucam), conhecido como Hospital das Clínicas, em Vitória, não ficou totalmente parado nesta segunda-feira (1º), primeiro dia de greve dos servidores na unidade. Os profissionais aderiram ao movimento nacional de greve, que foi deflagrada no fim da última semana. Segundo o comando local de greve, o paciente que já tinha consulta agendada antes desta segunda será atendido. O pronto-socorro também está funcionando.A aposentada Ana Francisco Rocha, 68 anos, viajou mais de quatro horas de Ponto Belo, Norte do Estado, até o Hospital das Clínicas nesta segunda-feira (1º) para se consultar com um cirurgião geral. Ela disse que foi atendida normalmente.

Your browser does not support the audio element. Apesar de greve, pacientes conseguem atendimento no Hospital das Clínicas

A dona de casa Ana Cirilo, que levou a mãe dela para consultar, disse que não viu nenhum setor do hospital paralisado. Ela, inclusive, elogiou o atendimento que a mãe recebeu. “Na sala em que ela estava tinha quatro médicos e ela foi atendida pelos quatro”, disse.

De acordo com Wellington Pereira, do comanda local de greve do Sindicato dos Trabalhadores da Ufes (Sintufes), os servidores da universidade paralisaram as atividades no dia 28 de maio, mas para não prejudicar os pacientes do Hucam, foi decidido que a greve dos servidores do hospital teria início nesta segunda.

“Para não prejudicar a população que já tinha agendamento de consulta até o final do mês, foi definido que a greve começaria no dia 1º. Estamos atendendo somente os programas especiais numa perspectiva de forçar o governo a negociar”, afirmou à Rádio CBN.

Sem marcação de consultas

De acordo com a assessoria de imprensa do Hospital das Clínicas, mesmo com a deflagração da greve o atendimento médico nesta segunda transcorreu dentro da normalidade. Os setores afetados foram o de marcação de consultas e de atendimentos eletivos de ginecologia. A direção do hospital vai tentar manter os atendimentos durante a greve.

Além do Hucam, a paralisação na Ufes também já atinge os campi de Goiabeiras e Maruípe, em Vitória, e de Alegre e São Mateus. Setores administrativos e serviços como a Biblioteca Central e o Restaurante Universitário estão com o funcionamento comprometido. A greve é nacional e por tempo indeterminado.