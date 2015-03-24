No ano passado o Espírito Santo registrou 1.137 casos de tuberculose. A doença é considerada grave e pode levar a morte. O principal sintoma é a tosse por mais de três semanas. Esta terça-feira (24), é marcada como o Dia Mundial de Combate à Tuberculose. A data serve para alertar sobre a importância do diagnóstico precoce e tratamento da doença.A coordenadora do Programa de Controle da Tuberculose da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), Ana Paula Rodrigues Costa, explica que o principal sintoma da doença é a tosse prolongada, com ou sem catarro. A pessoa também deve ficar atenta a sintomas como febre baixa, geralmente à tarde; suor noturno; falta de apetite; perda de peso; cansaço; fraqueza e dor no peito e costas.

Óbitos

Em 2014, 86 pessoas no Estado morreram em decorrência da doença. O número, de acordo com Ana Paula, é alto. Ela destacou que a demora em buscar atendimento médico é a principal causa do óbito.

Your browser does not support the audio element. Apesar de grave, tuberculose pode ser combatida com diagnóstico precoce

“Acredita-se que esse número de óbitos acontece por falta de diagnóstico precoce, ou seja, quando a pessoa chega ao PA já está grave. Ou então, a pessoa nunca procurou uma unidade de saúde para se tratar porque nunca pensou que pudesse ser tuberculose. Nesse caso, o quadro de saúde se agrava muito e ela acaba indo a óbito”, afirmou à Rádio CBN.

De acordo com a chefe do ambulatório de tuberculose da Cleveland Clinic, em Ohio, Estados Unidos, e médica infectologista, Leia Teixeira Jonhson, o tratamento da tuberculose é longo e para que o paciente fique curado, ele não pode ser interrompido. “São dois meses iniciais, onde o doente toma quatro tipos de antibióticos, seguidos de dois antibióticos por quatro meses”, disse.

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