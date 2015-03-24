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SAÚDE

Apesar de grave, tuberculose pode ser combatida com diagnóstico precoce

Em 2014, 86 pessoas morreram em decorrência da doença no Espírito Santo

Publicado em 23 de Março de 2015 às 21:28

Publicado em 

23 mar 2015 às 21:28
No ano passado o Espírito Santo registrou 1.137 casos de tuberculose. A doença é considerada grave e pode levar a morte. O principal sintoma é a tosse por mais de três semanas. Esta terça-feira (24), é marcada como o Dia Mundial de Combate à Tuberculose. A data serve para alertar sobre a importância do diagnóstico precoce e tratamento da doença.A coordenadora do Programa de Controle da Tuberculose da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), Ana Paula Rodrigues Costa, explica que o principal sintoma da doença é a tosse prolongada, com ou sem catarro. A pessoa também deve ficar atenta a sintomas como febre baixa, geralmente à tarde; suor noturno; falta de apetite; perda de peso; cansaço; fraqueza e dor no peito e costas.
Óbitos
Em 2014, 86 pessoas no Estado morreram em decorrência da doença. O número, de acordo com Ana Paula, é alto. Ela destacou que a demora em buscar atendimento médico é a principal causa do óbito.
Apesar de grave, tuberculose pode ser combatida com diagnóstico precoce
“Acredita-se que esse número de óbitos acontece por falta de diagnóstico precoce, ou seja, quando a pessoa chega ao PA já está grave. Ou então, a pessoa nunca procurou uma unidade de saúde para se tratar porque nunca pensou que pudesse ser tuberculose. Nesse caso, o quadro de saúde se agrava muito e ela acaba indo a óbito”, afirmou à Rádio CBN.
De acordo com a chefe do ambulatório de tuberculose da Cleveland Clinic, em Ohio, Estados Unidos, e médica infectologista, Leia Teixeira Jonhson, o tratamento da tuberculose é longo e para que o paciente fique curado, ele não pode ser interrompido. “São dois meses iniciais, onde o doente toma quatro tipos de antibióticos, seguidos de dois antibióticos por quatro meses”, disse.
Transmissão
De acordo com a médica, a transmissão da doença se dá pelo ar e ocorre por meio da tosse, espirro e da fala. Ela destaca que 14 dias após o início do tratamento a chance da transmissão é praticamente zero.O exame que detecta a tuberculose, conhecido como Baciloscopia de Escarro, está disponível em todas as unidades de saúde do Estado e fica pronto no mesmo dia. O tratamento também é realizado na própria unidade de saúde, que distribui gratuitamente os medicamentos e faz o acompanhamento do paciente.

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