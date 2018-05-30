Mesmo com a decisão do Tribunal Superior do Trabalho, que considerou a greve dos petroleiros ilegal, a categoria deflagrou, nesta quarta-feira (30), uma paralisação de 72h no Espírito Santo. O movimento é nacional e atinge pelo menos outros dez Estados, mas, segundo os sindicatos, não vai causar desabastecimento de combustível nos postos.

Protesto dos petroleiros Crédito: Caíque Verli

O Sindicato dos Petroleiros do Espírito Santo (Sindipetro) não tem um balanço ainda de quantos profissionais aderiram à manifestação, mas informou que a greve atinge setores administrativos e operacionais de todas as unidades da Petrobras no Estado, abrangendo campos terrestres no Norte do Espírito Santo, plataformas marítimas de produção, unidades de tratamento de gás e os terminais de movimentação de petróleo e derivados.

Além de protestar contra o que eles chamam de privatização e desmonte da Petrobras, os manifestantes também pedem a demissão do presidente da estatal, Pedro Parente; o fim das importações de derivados de petróleo; e a redução dos preços do gás de cozinha e dos combustíveis. Um grupo de 100 manifestantes cercou a entrada da sede administrativa da Petrobras na Reta da Penha, em Vitória, com cartazes e faixas contra Parente.

Your browser does not support the audio element. Apesar de decisão do TST, petroleiros fazem paralisação no ES

A liminar do TST estabelece uma multa diária de R$ 500 mil pelo descumprimento da decisão, mas o diretor de assuntos jurídicos do sindicato capixaba, Felipe Homero Pontes, afirmou que eles não foram notificados oficialmente e que vão manter a paralisação temporária.

A decisão diz que a greve é ilegal e abusiva porque tem motivação política, já que eles não pedem nada muito concreto para a categoria, como reajuste salarial. Mas Pontes rebateu esses argumentos.

"Que greve não é política? A gente não necessariamente tem que fazer greve apenas por direitos próprios. Isso não torna a greve ilegal. Seguimos todos os trâmites da lei de greve. A ministra não pode determinar qual é a nossa pauta", comentou.