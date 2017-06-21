Apesar de crescimento, agricultura está com "pé no chão"

O Espírito Santo fechou o mês de maio com saldo positivo na geração de empregos, com crescimento de 0,57%, com 4.117 novos postos de trabalho. Segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério do Trabalho, foram 29.395 admissões e 25.278 desligamentos. Na agropecuária foram 4.231 novos postos, enquanto que na construção civil 183 novos postos. Os dois setores que fecharam no positivo, no entanto, ainda não olham a situação com otimismo.

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Segundo o presidente Federação da Agricultura e Pecuária do Espírito Santo (Faes), Júlio Rocha, o crescimento na agricultura ocorreu, principalmente, pela sazonalidade, já que em abril iniciou o período de colheita de café no Estado. Neste período também é feita a colheita de cana-de-açúcar, e muitos trabalhadores são contratados.

“O que a gente tem certeza é que quando essa sazonalidade deixar de ter influência já terá uma oxigenação de outros fatores que vão manter, como sempre, o setor em crescimento. Não podemos ficar sonhando, temos que ter os pés no chão”, acrescenta.

Café Crédito: Pixabay

Rocha sinaliza, no entanto, que a desburocratização de alguns processos no Estado também influenciam nos números, como no caso do aumento do prazo para licenciamento ambiental de quatro para 10 anos, concedido pelo Instituto de Defesa Agropecuária do Espírito Santo (Idaf).

No caso da construção civil os dados não são nada agradáveis para o setor, segundo o Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado do Espírito Santo (Sinduscon-ES), que já teve mais de 60 mil empregados, em 2012, e hoje tem pouco mais de 34 mil. Em maio, o setor obteve 183 novos postos, sendo que o pico de contratações mensais já chegou a cerca de mil.