Apenas 59% das crianças do ES se vacinaram contra gripe

Com os possíveis impactos da greve dos caminhoneiros, a Campanha Nacional de Vacinação Contra a Gripe foi prorrogada até o dia 15 de junho. Apesar de o Espírito Santo já ter chegado a uma cobertura vacinal de 76% dos grupos prioritários, a vacinação de crianças ainda preocupa pela baixa procura nos postos de saúde.

Apenas 65% das crianças com idades entre 6 meses e 2 anos foram vacinadas no Estado desde o início da campanha, em abril. O número é mais preocupante para aquelas com idades entre 2 e 5 anos: somente 59% desse público foi vacinado no Espírito Santo até o momento.

O presidente da Sociedade Espiritossantense de Pediatria, Rodrigo Aboudib, destaca que é importante que os pais levem seus filhos para se vacinarem contra gripe por conta da fragilidade dos pequenos. “A criança não é um adulto em miniatura, mas sim um ser em desenvolvimento. Justamente porque a defesa delas não está completa é que elas estão mais suscetíveis à agressão desses vírus.”

O pediatra recomenda que as pessoas higienizem muito bem as mãos, inclusive com álcool gel, para evitar a contaminação. Além disso, ele orienta que se evite ambientes aglomerados e fechados. Acima de tudo, o médico indica a vacinação para prevenir a gripe.

Podem se vacinar pessoas que fazem parte dos grupos prioritários que são formados por crianças com idades entre 6 meses até 5 anos incompletos, trabalhadores de saúde; gestantes; mulheres que tiveram filhos há menos de 45 dias; pessoas com doenças crônicas, indígenas, pessoas com 60 anos ou mais; professores e funcionários do sistema prisional.