Apenas 30% das ligações atendidas pelo Ciodes se transformam em ocorrências

Apenas 30% das ligações que chegam ao Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes) se transformam em ocorrências. De acordo com o Diretor do Ciodes, tenente-coronel Reinaldo Brezinsk, de janeiro a outubro deste ano foram recebidas pelo setor mais de 4,2 milhões de ligações, o que gerou aproximadamente 1,2 milhão de ocorrências policiais.

Do total de chamadas que geram ocorrências policiais de fato, 90 mil são classificadas como “sem constatações”, ou seja a viatura é deslocada, mas os oficiais não encontram nenhuma situação no local. “As vezes o endereço não confere, a situação narrada não é confirmada. Por exemplo uma discussão em via pública ou até mesmo uma pessoa que tenha características que provoca desconfiança de moradores, mas quando a viatura chega ao local não identifica”, explicou Brezinsk.

Apesar de nessas ocasiões os policiais não encontrarem a situação que foi narrada aos atendentes, essas chamadas não são caracterizadas como trote. De acordo com o Brezinsk, os trotes fazem parte dos 70% que não são transformados em ocorrências, assim como as ligações com pedidos de informação a respeito de falta d'água, corte de energia, ou problemas semafóricos, por exemplo.

As outras ocorrências que mais demandam o Ciodes são acidentes de trânsito, com 25 mil registros, averiguação de suspeito, quando a população identifica pessoas com comportamentos que apresentam risco, com 22 mil registros e vias de fato, que são brigas, lutas corporais e ataques verbais, com pouco mais de 10 mil ocorrências.