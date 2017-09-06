Apenas 15 documentos são recuperados por mês na Casa do Cidadão

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Apesar do alto número de documentos perdidos na Casa do Cidadão em Vitória, em média, de 10 a 15 deles, apenas, são recuperados por mês. Atualmente, mais de 5,8 mil moradores precisam comparecer ao órgão, em Itararé, para recuperar os documentos.

O número de documentos perdidos que estão na Casa do Cidadão chegou a 6,4 mil em agosto. A Carteira de Identidade continua liderando essa relação, com mais de 4 mil documentos perdidos. Mas é possível encontrar nela também outros tipos de identificação, como Carteira de Trabalho, CNH, Título de Eleitor, CPF e outras certidões.

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De acordo com a a coordenadora da Casa do Cidadão, Flávia Ribeiro, o órgão disponibiliza no site da Prefeitura uma lista atualizada com os nomes de quem perdeu o documento.

"É só entrar no site de Vitória e digitar no campo "Busca" "Casa do Cidadão" ou "Documentos Perdidos". Ele vai ter acesso ao nome de todas as pessoas que perderam a documentação", explica.

Para recuperar o documento, o cidadão deve se dirigir pessoalmente à Casa do Cidadão, que fica na avenida Maruípe, nº 2.544, em Itararé, de segunda a sexta-feira, das 12 às 19 horas, e apresentar qualquer outra identificação. Já para os menores de 18 anos, é entregue à mãe ou ao pai, mediante apresentação de documento que comprove o parentesco.