Apartamentos do Minha Casa, Minha Vida para rendas de até R$ 2.350 em Vila Velha

A prefeitura de Vila Velha e a Caixa Econômica Federal assinaram na tarde desta segunda-feira (2) um contrato para a construção de 176 unidades do programa Minha Casa, Minha Vida. Os subsídios concedidos pela instituição financeira podem chegar a R$ 35 mil. Para adquirir um apartamento, os interessados precisam ter renda familiar de até R$ 2.350,00.

Além do subsídio, os compradores dos imóveis vão contar com taxas de juros a partir de 4,5% ao ano para quitarem os financiamentos, que podem ser pagos em até 360 meses. Os recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) também podem ser usados para aquisição do apartamento, que custará R$ 99 mil.

Your browser does not support the audio element. Apartamentos da Minha casa, minha Vida para rendas de até 2.350 em Vila Velha

Os imóveis serão construídos na Avenida Linhares, no bairro Terra Vermelha. O empreendimento Praia dos Arrecifes II vai contar com 11 torres. Cada uma terá 16 apartamentos de 47 metros quadrados. O prazo para conclusão da obra é de 18 meses, segundo o vice-presidente corporativo da Caixa Antônio Carlos Ferreira.

Há perspectivas de que a Caixa assine mais contratos no Estado, de acordo com Ferreira. No entanto, ele afirma que, neste momento, a prioridade é concluir obras do Minha Casa, Minha Vida que estão paralisadas.

“O Governo Federal está priorizando, neste primeiro momento, vários empreendimentos que estão paralisados por conta das dificuldades pelas quais as empresas passaram. Então, estamos focados em cerca de 45 mil casas Brasil afora. O Espírito Santo tem algumas dessas unidades. O governo vai dar prioridade para que não falte orçamento para as empresas que vão contratar essas obras”, disse.

Em seu primeiro dia útil a frente da administração municipal, o prefeito de Vila Velha Max Filho (PSDB) afirmou, durante a assinatura do contrato com a Caixa, que vai agilizar os processos que dependem da prefeitura para que mais empreendimentos sejam construídos na cidade.