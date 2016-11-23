Profissionais que atuam na área de radiologia e pacientes que são submetidos a procedimentos de raio X em quatro hospitais estaduais da Grande Vitória podem estar sendo contaminados por radiação. O Conselho Regional de Técnicos em Radiologia (CRTR) denuncia que os equipamentos estão sucateados e as salas que abrigam esses aparelhos não possuem laudos que garantam a segurança dos usuários.

Segundo o Conselho, nos hospitais São Lucas, Himaba, Bezerra de Farias e dos Ferroviários, os equipamentos estão quebrados e, em alguns casos, faltam peças para o correto funcionamento. Até esparadrapos e fitas isolantes são usados para consertos “improvisados”.

Your browser does not support the audio element. Aparelhos de Raio X podem estar afetando a saúde de pacientes em hospitais da Grande Vitória

O presidente do CRTR-ES, Luciano Guedes, encaminhou diversos oficios à direção dos hospitais e à Secretaria de Estado de Saúde solicitando medidas corretivas eficazes, mas alega que não foi atendido.

Ele ainda chama atenção para ausência de documentos técnicos que garantam a segurança dos profissionais. “Segundo a norma da vigilância sanitária, essas salas de Raio X deveriam ter laudos radiométricos, mas infelizmente não é comum ter esse tipo de documento que atesta se esses locais atendem as normas”, explica.

Os aparelhos funcionando de maneira inadequada podem provocar diversos danos à saúde. “Pode ocasionar a aceleração de câncer, traumas na retina e, principalmente, em crianças, o sistema molecular pode ser desestabilizado”, complementa.

Por meio de nota, a Secretaria de Estado da Saúde informou que desde dezembro do último ano adotou as medidas para modernizar e aparelhar os hospitais com novos aparelhos de raio X. Foi aberto processo de licitação, entretanto, a compra dos equipamentos não foi concluída.

DENÚNCIA NACIONAL