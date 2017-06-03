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105 anos de história

Aos 105 anos, Parque Moscoso é "respiro" de história e lazer no Centro de Vitória

Historiador avalia que as transformações da região afastou o parque da sua concepção original

Publicado em 03 de Junho de 2017 às 14:15

Publicado em 

03 jun 2017 às 14:15
Chafariz do Parque Moscoso foi ligado neste sábado Crédito: Kaique Dias CBN Vitória
O Parque Moscoso completa 105 anos neste fim de semana. Apesar do tempo, ainda há críticas de como o local poderia melhorar e se tornar uma verdadeira referência para quem ter lazer na Capital. O historiador, escritor e jornalista Adilson Vilaça, lembra que a área é totalmente diferente da projetada no início, há mais de cem anos.
"Havia recantos, lagos artificiais, pontes, nichos, árvores enormes e multicolores, mas isso na década de 1990 acabaria. O parque se tornou plano. Infelizmente tornaram o parque sem graça, sem nada a ver com a concepção original”, relatou.
Região de mangue, a área do Parque Moscoso era chamada Lapa do Mangal. O local foi aterrado e transformado em um bairro importante, com residências, cinemas e hotéis. Vilaça, ressalta que a região é importante para a cidade, mesmo depois de tantas modificações. “Vitória não tem muitos parques e ele tem uma importância fundamental, como um cantinho de respiro da cidade. Embora como bairro residencial hoje tenha perdido a importância, assim como o Centro perdeu”, ponderou.
De idosos a crianças, muitos ainda gostam do Parque Moscoso como uma opção de lazer para os fins de semana. É o caso da auxiliar administrativo Karlla Torres. Moradora de São Pedro, ela sempre vai ao local com o marido, João Carlos, e o filho Arthur, de 3 anos. “Já melhorou muito em vista do que era. Ficou bem atrativo para as crianças. Para tirar fotos também é bem bacana, com o paisagismo”, acrescentou.
Para a aposentada Janete Carão Lucas, de 69 anos, moradora da região, o Parque Moscoso mudou muito, mas ainda tem sua essência preservada. “A gente tinha menos medo de andar por aqui. Mesmo com guarda a gente se sente inseguro. Mas sempre foi gostoso, essas ‘pontezinhas’ pra gente passar e tirar foto”, disse.
A prefeitura de Vitória disse estar fazendo a manutenção necessária no local sempre que necessário. O secretário de meio ambiente, Luiz Emanuel Zouain, acrescenta que o espaço pode melhorar, mas é necessário diálogo com a população para saber quais pontos, visto que, na visão dele, o local é bem frequentado. 

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