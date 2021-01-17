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Imunização Nacional

Anvisa aprova por unanimidade uso emergencial da Coronavac e Oxford

Publicado em 17 de Janeiro de 2021 às 20:51

Publicado em 

17 jan 2021 às 20:51
 
Após cinco horas de reunião, a diretoria da Agência autorizou o uso emergencial dos imunizantes; mas a Coronavac é a única com doses disponíveis para que a campanha de vacinação possa ser iniciada
 
 
 

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