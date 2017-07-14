Trânsito na pista simples da BR 101: sem duplicação, fluxo de veículos é prejudicado Crédito: Guilherme Ferrari

Devido à falta de funcionários para operar as balanças usadas para fiscalizar o excesso de peso nas rodovias, a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) vai implantar uma fiscalização automática e 24 horas por meio de um chip, também conhecido como TAG eletrônica. Por enquanto, não há prazo para que isso ocorra.

O acidente trágico na BR 101 que matou 23 pessoas em Guarapari, com uma carreta que transportava uma carga acima do peso permitido, acendeu o alerta. Nenhuma das quatro balanças da estrada está funcionando 24 horas por falta de fiscais para operá-las.

Your browser does not support the audio element. ANTT promete nova fiscalização automática e 24 horas na BR 101

No Estado, existem nove funcionários para operar as quatro balanças da BR 101. E não existe prazo para mudar esse cenário já que um pedido de concurso para recompor o quadro de servidores do órgão ainda não foi autorizado pelo Ministério do Planejamento. Pelo novo método de fiscalização, sem necessidade de parar o veículo, a tecnologia utiliza reconhecimento óptico dos caracteres da placa e também por identificação eletrônica obrigatória dos veículos e carga, através de chip.

O presidente do Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas & Logística no Estado do Espírito Santo (Transcares), Liemar Pretti, considera positiva a tecnologia, mas acredita que vai demorar para ser colocada em prática no Brasil. "Para esse sistema funcionar é preciso criar portais em todo o Brasil para fazer essa leitura. Não é simplesmente instalar um TAG. Isso vai demorar muito tempo", comenta.

Em nota, a ANTT informou que, mesmo com equipe reduzida, em 2017, já foram lavrados mais de 1.700 autos de infração no Estado por excesso de peso. O órgão lembra que a fiscalização é responsabilidade também da Polícia Rodoviária Federal. O inspetor da PRF Macedo garante que o trabalho é constante no Espírito Santo.

"A PRF realiza fiscalizações efetivas em relação ao excesso de peso e ao estado de conservação de veículos de carga. Fazemos isso através de um planejamento técnico, com planejamentos mensais, e nós direcionamos à fiscalização de acordo com a necessidade de segurança da rodovia", conta.