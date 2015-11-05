Antes de ser encaminhado para a Câmara de Vereadores, PDU de Vitória ainda pode ser alterado pela população

A minuta do projeto de lei do Plano Diretor Urbano (PDU) de Vitória será apresentado para a população ainda neste mês. Para isso serão realizadas, entre os dias 23 de novembro e 7 de dezembro, nove assembleias territoriais nas regiões administrativas do município. A primeira reunião será realizada no Centro da capital.

De acordo com a secretária de Desenvolvimento da Cidade, Lenise Loureiro, o objetivo é apresentar aos moradores a proposta do PDU e frisar os ajustes previstos para cada uma das localidades. A partir daí, a comunidade poderá escolher os delegados que farão a aprovação final da minuta de lei no Encontro da Cidade. Ao todo, serão 81 delegados, sendo que o número de representantes de cada uma das nove regiões, variam de acordo com a população do local.

Os delegados precisam ter domicílio eleitoral em Vitória, ser morador da região e ter mais de 18 anos. “Ele será o representante que votará a proposta que será encaminhada à Câmara Municipal. Ele vai ratificar todo esse processo que começou no início do ano”, explicou.