Antes de ser encaminhado para a Câmara de Vereadores, PDU de Vitória ainda pode ser alterado pela população

A minuta do projeto de lei do Plano Diretor Urbano (PDU) de Vitória será apresentado para a população ainda neste mês. Para isso serão realizadas, entre os dias 23 de novembro e 7 de dezembro, nove assembleias territoriais nas regiões administrativas do município. A primeira reunião será realizada no Centro da capital.
De acordo com a secretária de Desenvolvimento da Cidade, Lenise Loureiro, o objetivo é apresentar aos moradores a proposta do PDU e frisar os ajustes previstos para cada uma das localidades. A partir daí, a comunidade poderá escolher os delegados que farão a aprovação final da minuta de lei no Encontro da Cidade. Ao todo, serão 81 delegados, sendo que o número de representantes de cada uma das nove regiões, variam de acordo com a população do local.
Os delegados precisam ter domicílio eleitoral em Vitória, ser morador da região e ter mais de 18 anos. “Ele será o representante que votará a proposta que será encaminhada à Câmara Municipal. Ele vai ratificar todo esse processo que começou no início do ano”, explicou.
A secretária explicou ainda que pequenos ajustes serão feitos em todas as regiões da cidade, mas todos levando em consideração o que já foi proposto pelas comunidades ou reaproveitando o PDU atual. O processo de revisão é realizado desde o final de 2014 e vai traçar as diretrizes para a Capital para os próximos 10 anos, a partir de 2016. A expectativa é que até o início de fevereiro, o projeto de Lei seja encaminhado para votação na Câmara de vereadores de Vitória.