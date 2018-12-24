Antes da aposentadoria, Dom Luiz pede atenção aos pobres Crédito: Gabrieli Manganelle

Em sua última mensagem de Natal como Arcebispo de Vitória, Dom Luiz Mancilha Vilela pediu aos governantes, que assumem seus mandatos em janeiro próximo, que tenham atenção especial aos pobres e desempregados do país. Em entrevista à CBN Vitória, Dom Luiz enfatizou que a gestão não pode ser feita para privilegiar grupos e sim a todos os brasileiros.

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"Nosso povo merece toda atenção, especialmente os mais pobres. Há muita gente desempregada, há muita gente passando necessidade. O presidente tem obrigação de olhar com carinho. Não adianta privilegiar um grupo, tem que olhar para todos os brasileiros, principalmente os mais pobres, porque eles precisam da ajuda do governo", concluiu Dom Luiz.

A partir de janeiro a Arquidiocese de Vitória será liderada por Dom Dario Campos. Segundo informações da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), Dom Dario Campos é franciscano da Ordem dos Frades Menores, e nasceu em Castelo, no Sul do Estado.

Dom Luiz Mancilha Vilela afirmou que a partir de agora vai dedicar seu tempo livre às orações. "É um momento de libertação. Não tenho mais aquele peso da responsabilidade. Todo o meu tempo era ocupado com muito trabalho. Agora, vou viver como um aposentado. Uma pessoa que não tem essa responsabilidade. Continuarei na oração reparadora, continuarei disponível para a celebração do Sacramento, onde for necessário", disse o Arcebispo.