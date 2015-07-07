ANS volta atrás em resolução sobre cesáreas eletivas

As gestantes que quiserem agendar dia e horário para fazer cesarianas continuarão com essa cobertura no plano de saúde, mesmo sem ter entrado em trabalho de parto, desde que assinem um termo de consentimento. É o que estabelece uma resolução normativa do Ministério da Saúde que começou a vigorar nesta segunda-feira (6) com o objetivo de reduzir o alto número de cesáreas no Brasil. Contudo, essa determinação foi um recuo da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), já que no texto original da resolução constava que a mulher que não entrasse em trabalho de parto teria de arcar sozinha com todos os custos da cesárea eletiva.

O plano de saúde não poderia remunerar o médico porque de acordo com a nova resolução, as operadoras deverão exigir o partograma, que é um documento de acompanhamento da evolução do trabalho de parto e das condições maternas e fetais. Esse documento só é feito se a mulher entrar em trabalho de parto. Porém, como a ANS voltou atrás, e no caso de cesariana a pedido da gestante, ou se o médico indicar a cirurgia antes do início do trabalho de parto, o partograma poderá ser substituído por um Relatório Médico, em que consta um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido assinado pela grávida.

O alto número de cesáreas no país é uma realidade principalmente na rede particular, onde chega a 84%, sendo que o índice recomendado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) é de 15%. No Espírito Santo, de acordo com dados da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), os partos por cesárea representaram 66,8% do total em 2014, e 62,75% de janeiro a junho de 2015, considerando a soma da rede pública e privada. Se considerar somente os nascimentos na rede privada, o índice de cesáreas chega a 85%, de acordo com o diretor da Sociedade de Ginecologistas e Obstetras do Espírito Santo (Sogoes), Henrique Zacharias.

Para o médico, apesar do recuo parcial da resolução da ANS, as novas normas que passam a vigorar nesta segunda devem contribuir para diminuir o número de cesáreas desnecessárias.

“O que estava acontecendo é hospitais fazendo 100% de cesarianas, complicando tanto a mãe quanto o bebê, principalmente. Aumenta o número de complicações em cem vezes para o neném, com icterícia, chances de ter dificuldades respiratórias, a chamada taquipnéia transitória. O risco aumenta muito e é isso que não pode acontecer mais”, afirmou à Rádio CBN Vitória.

Ele explica que o elevado número de cesáreas ocorre devido a vários fatores, como o melhor controle da agenda do médico e do estabelecimento de saúde onde o parto será realizado, a preferência da mulher por considerar que será um parto sem dor e a certeza da existência de leito no dia e horário definidos.

Entretanto, essas cesáreas inapropriadas tem desencadeado um novo transtorno, segundo ele. O aumento do número de bebês prematuros e consequentemente, a falta de leitos nas UTIs neonatais.