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ANP capacita agentes do Procon para fiscalizar postos de combustíveis

Os agentes aprenderam a fazer testes de qualidade de combustíveis e de vazão de bomba. Durante o treinamento, a ANP encontrou irregularidades em um posto de Vila Velha. O estabelecimento foi autuado

Publicado em 13 de Março de 2019 às 18:38

Publicado em 

13 mar 2019 às 18:38
ANP oferece treinamento para servidores dos Procons municipais Crédito: Patrícia Scalzer
Servidores dos Procons de 16 municípios do Estado participaram de um treinamento oferecido pela Agência Nacional do Petróleo (ANP) para identificar irregularidades em postos de combustíveis. Os agentes aprenderam a fazer testes de qualidade de combustíveis e de vazão de bomba.
De acordo com o superintendente adjunto de Fiscalização do Abastecimento da ANP, Marcelo da Silva, o curso foi rápido, com duração de dois dias e, a partir de agora, os agentes do Procon estão aptos a fiscalizar os postos de combustíveis.
“O objetivo foi que eles aprendessem a fazer os testes de qualidade, ou seja, verificar a presença de etanol na gasolina e o teste de vazão, feito no balde aferidor, que verifica se o que está entrando no tanque do consumidor é o mesmo que está marcando na bomba”, contou.
Segundo Marcelo, com esse treinamento, os agentes dos Procons municipais vão poder fazer autuações em caso de irregularidades.
ANP oferece treinamento para servidores dos Procons municipais Crédito: Patrícia Scalzer
“Muitas coisas que eles encontram de irregularidade nos postos poderão ser autuações com base no Código de Defesa do Consumidor. O teste de qualidade, que demanda uma análise laboratorial, uma prova, uma contra-prova, precisa da presença da ANP ou do conveniado, que é o Procon Estadual”, disse.
Fiscal de postura da Prefeitura de Aracruz, Valtair Costa participou do treinamento e disse que a partir de agora será possível apurar as denúncias de combustível adulterado.
“Estamos melhor preparados para fazer uma avaliação do primeiro contato de denúncias, verificando a possibilidade da irregularidade na qualidade e quantidade do produto”, contou.
Durante o treinamento, que aconteceu simultaneamente em vários postos de combustíveis da Grande Vitória, a ANP encontrou irregularidades em um posto de Vila Velha. O estabelecimento foi autuado.
ANP oferece treinamento para servidores dos Procons municipais Crédito: Patrícia Scalzer

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