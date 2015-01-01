Ano Novo com praia limpa após festa da virada

Após o espetáculo de cores e luzes que atraiu milhares de pessoas na virada de ano, o primeiro dia de 2015 amanheceu com a Praia de Camburi limpa em Vitória. Isso graças ao trabalho árduo de 50 garis, que começaram a trabalhar às 5h para retirar toda a sujeira remanescente da festa do Réveillon.Garrafas de plástico, vidro, côcos, resto de alimentos e muitas embalagens foram deixadas para trás após a virada, segundo os garis, que retiraram todo o lixo. O gari Abimael Correa disse que, apesar de ser feriado, trabalha com bom humor. Ele orienta os banhistas a manterem a praia limpa no verão.

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"Trabalho com alegria, desejando feliz ano novo aos amigos. Tinha muita sujeira, mas rapidinho a gente limpa. As pessoas têm que manter sempre as areias e o mar limpos", disse.