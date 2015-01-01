Após o espetáculo de cores e luzes que atraiu milhares de pessoas na virada de ano, o primeiro dia de 2015 amanheceu com a Praia de Camburi limpa em Vitória. Isso graças ao trabalho árduo de 50 garis, que começaram a trabalhar às 5h para retirar toda a sujeira remanescente da festa do Réveillon.Garrafas de plástico, vidro, côcos, resto de alimentos e muitas embalagens foram deixadas para trás após a virada, segundo os garis, que retiraram todo o lixo. O gari Abimael Correa disse que, apesar de ser feriado, trabalha com bom humor. Ele orienta os banhistas a manterem a praia limpa no verão.
- Ano Novo com praia limpa após festa da virada - CBNGAZ - 1.30s - 01-01-15.mp3
"Trabalho com alegria, desejando feliz ano novo aos amigos. Tinha muita sujeira, mas rapidinho a gente limpa. As pessoas têm que manter sempre as areias e o mar limpos", disse.
Quem passou pela orla de Camburi durante a manhã desta quinta-feira (1) aprovou a limpeza e a conservação da praia. A dona de casa Edilma Guedes quer que a limpeza continue forte no verão. "Ficou bom mesmo, sempre tem muita sujeira e eu estou andando o calçadão todo e está limpinho. Vamos ver se continua assim, mas hoje a prefeitura está de parabéns", contou. Já em Vila Velha, uma equipe de 200 garis reforça o serviço de limpeza em todas as praias da cidade durante a manhã.