Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

EM VITÓRIA

Ano Novo com praia limpa após festa da virada

Garis começaram a trabalhar às 5h para retirar toda a sujeira de Camburi remanescente da festa do Réveillon

Publicado em 01 de Janeiro de 2015 às 12:19

Publicado em 

01 jan 2015 às 12:19
Após o espetáculo de cores e luzes que atraiu milhares de pessoas na virada de ano, o primeiro dia de 2015 amanheceu com a Praia de Camburi limpa em Vitória. Isso graças ao trabalho árduo de 50 garis, que começaram a trabalhar às 5h para retirar toda a sujeira remanescente da festa do Réveillon.Garrafas de plástico, vidro, côcos, resto de alimentos e muitas embalagens foram deixadas para trás após a virada, segundo os garis, que retiraram todo o lixo. O gari Abimael Correa disse que, apesar de ser feriado, trabalha com bom humor. Ele orienta os banhistas a manterem a praia limpa no verão.
- Ano Novo com praia limpa após festa da virada - CBNGAZ - 1.30s - 01-01-15.mp3
"Trabalho com alegria, desejando feliz ano novo aos amigos. Tinha muita sujeira, mas rapidinho a gente limpa. As pessoas têm que manter sempre as areias e o mar limpos", disse.
Quem passou pela orla de Camburi durante a manhã desta quinta-feira (1) aprovou a limpeza e a conservação da praia. A dona de casa Edilma Guedes quer que a limpeza continue forte no verão. "Ficou bom mesmo, sempre tem muita sujeira e eu estou andando o calçadão todo e está limpinho. Vamos ver se continua assim, mas hoje a prefeitura está de parabéns", contou. Já em Vila Velha, uma equipe de 200 garis reforça o serviço de limpeza em todas as praias da cidade durante a manhã.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Senador Flávio Bolsonaro e dono do Banco Master, Daniel Vorcaro
Vorcaro priorizou recursos para 'Dark Horse' após pressão de Flávio Bolsonaro, diz site
Imagem de destaque
9 receitas juninas sem glúten para aproveitar a festa sem sair da dieta
João Renato Fassarella, de 64 anos, foi socorrido pelo Samu/192 e levado para a Santa Casa, mas não resistiu
Morre motorista envolvido em acidente em Cachoeiro de Itapemirim

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados