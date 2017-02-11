O ministro-chefe da Secretaria de Governo, Antônio Imbassahy, disse, na tarde deste sábado (11), no Espírito Santo, que os policiais militares que participam da paralisação no Estado não terão apoio da base parlamentar de Michel Temer no Congresso para a aprovação de anistia.

Um dos principais pedidos das mulheres de policiais militares que fazem manifestações no Espírito Santo é a não condenação de crimes militares durante os protestos. Um deles, o de revolta, pode levar a uma pena de até 20 anos de prisão. O Governo do Estado já anunciou o indiciamento de mais de 700 policiais militares.

Your browser does not support the audio element. Anistia a PMs não terá apoio da base de Temer, afirma ministro

As mulheres de PMs chegaram a pedir a anistia ao Governo Estadual, algo que foi negado por ser de esfera nacional, de acordo com a lei. Segundo Imbassahy, há ilusões criadas quanto à anistia, que não será possível. “Anistia não terá a menor possibilidade de apoio da base política do presidente Michel Temer. Existem movimentações iludindo participantes da greve", afirmou o ministro.

O Ministro da Defesa, Raul Jungmann, também esteve no Espírito Santo neste sábado (11). Segundo ele, o Estado está mais seguro com as forças policiais que estão agindo no Espírito Santo. O ministro informou que as tropas federais ficarão no Espírito Santo pelo tempo que for necessário, até que o policiamento volte a ser restabelecido.

Jungmann reforçou a necessidade da liberação de policiais, por parte das esposas, e fez um alerta. “Eu peço a mulheres e familiares do Espírito Santo que não levem os esposos a armadilhas porque de fato essa alternativa não leva a lugar nenhum. Tenho certeza que o outro caminho é um beco sem saída”, acrescentou.