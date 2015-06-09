Motoristas que passam diariamente pela Rodovia Darly Santos e Avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha, reclamam dos perigos no trânsito da região devido a uma situação inusitada. Constantemente, segundo os condutores, cavalos ficam soltos e atravessam a pista, gerando riscos de acidentes.A funcionaria pública Gislaine Giro diz que já presenciou a situação por diversas vezes no local. “Quando eles estão só passando pelo lado da rodovia é menos perigoso, mas nada garante que não vão avançar na pista. Mas, já vi eles passando na frente de carros várias vezes, já vi carro freando bruscamente ali. Inclusive à noite, cavalo mais escuro que não dá para ver”, explicou à Rádio CBN Vitória.A situação é corriqueira na região. Recentemente, outro motorista flagrou a situação. Segundo o engenheiro Bruno de Biase, vários cavalos atravessaram a pista debaixo do viaduto da Lindenberg. “Diariamente isso acontece, vários passaram ali embaixo do viaduto, no meio dos carros”, disse.

Your browser does not support the audio element. Animais soltos expõem motoristas ao risco de acidentes em Vila Velha

Carroceiros

A grande quantidade de cavalos soltos na pista naquela região pode ser explicada devido ao grande número de carroceiros que moram e trabalham nos bairros do entorno da Darly Santos. Muitos realizam fretes de areia e lenha com as carroças. Enquanto não estão trabalhando, alguns animais ficam soltos.

O carroceiro João Batista Paulino, no entanto, diz que deixa seu cavalo preso durante o dia, mas que muitos acabam soltando, o que gera os riscos. “Meu cavalo fica preso na baia, trato na ração e fica preso aí. Mas muita gente deixa solto aí, quando eu mesmo vejo esses cavalos eu tiro, tento tocar para o mato. Já vi muitos acidentes por isso”, contou.

Captura de animais

A Prefeitura de Vila Velha informou que a responsabilidade pela guarda e captura de animais em vias públicas, por enquanto, é de total responsabilidade de seus donos, de acordo com a legislação vigente. A prefeitura está em processo de licitação para a contratação de serviço de captura para o caso de animais em vias públicas que representem risco e que não tiverem seus donos identificados.