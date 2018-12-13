Animais são "barrados" de sorteio na Assembleia Legislativa

Sorteio na Assembleia Legislativa aconteceu nesta quinta-feira (13) Crédito: José Carlos Schaeffer

Um sorteio de fim de ano para servidores da Assembleia Legislativa do Espirito Santo gerou polêmica nesta quinta-feira. Entre os “brindes”, além de cestas de Natal, televisores e panetones, estavam animais vivos e que seriam entregues no plenário, no meio da sessão: um bezerro, um carneiro e um galo, sorteados entre os servidores da casa. O evento foi promovido durante uma reunião do Fórum de Servidores da ALES, com apoio do deputado Enivaldo dos Anjos (PSD) e o Sindicato dos Servidores da Assembleia Legislativa e Tribunal de Contas do Espírito Santo (Sindilegis-ES), conforme divulgado na coluna Leonel Ximenes

Entidades de proteção aos animais realizaram denúncias à ouvidoria da Assembleia, relatando que o local não era adequado para os bichos. A voluntária do grupo Patinhas Carentes, Fabiana Bissoli, afirmou que a preocupação era com o bem-estar dos animais.

“Não é o local deles ali, sem alimentação, sem um ambiente adequado. O animal não é uma mercadoria. E as pessoas que vão receber nem sempre estão preparadas, isso pode gerar abandono”, disse.

Após o recebimento das reclamações, a CPI dos Maus-tratos da Assembleia, criada para apurar denúncias de violência contra animais, encaminhou à procuradoria da ALES, a lei estadual nº 8060/2005, que proíbe a distribuição de animais vivos á titulo de brinde ou sorteio.

Apos conversa da procuradoria com os parlamentares que comandavam a sessão, entre eles o próprio autor da Lei, o sorteio aconteceu, mas sem a entrega ao vivo dos animais.

De acordo com Enivaldo dos Anjos, a presença dos animais na sessão não aconteceu por conta de um “escândalo e denúncias imbecis” recebidas pela Assembleia à respeito de maus tratos. O parlamentar justificou dizendo que a própria CPI de Maus-tratos da Assembleia já levou animais ao plenário, e isso não configura perigo aos bichos.

“Aqui na assembleia, a própria CPI de maus-tratos já fez exibição de animais. É como se fosse dizer que todos os cachorros que estão em apartamentos teriam que ser proibidos. Quem disse que cachorro gosta de ficar em apartamento? Cachorro gosta de areia, gosta de grama. No entanto, ninguém se preocupa com isso. No prédio onde moro mesmo tem um que late o dia inteiro de revolta por estar preso em apartamento”, disse.

O parlamentar também afirmou que isso afetou o encontro dos servidores. “Acabou perdendo a graça, a motivação. Isso gerou um grande transtorno, já que as pessoas que ganharam terão que retirar os animais em Aracruz.”

Segundo Valmir Castro Alves, da diretoria do Sindilegis-ES, o ocorrido não atrapalhou o expediente do Legislativo porque aconteceu na transição do plantão dos funcionários.

Os vencedores do sorteio vão retirar os animais na propriedade do atual dono e terá, ainda, acesso a nota fiscal do bicho. Foram sorteados, ainda, uma peça de bacalhau, cestas natalinas e um televisor de 32 polegadas.

E o que diz a lei?

Questionado sobre o artigo 2º da lei estadual nº 8060/2015, que diz ser proibido “distribuir animais vivos, a título de brinde ou sorteio”, o deputado afirmou que não se trata de sorteio com vendas de bilhetes, e sim, como uma doação.