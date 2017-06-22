Angústia e desespero marcam buscas por feridos em hospitais

Hospitais da Grande Vitória ficaram movimentados nesta quinta-feira (22) com as buscas por feridos no acidente da BR-101, em Guarapari. A angústia tomou conta dos familiares, que a todo momento chegavam nos hospitais São Lucas, em Vitória, e Jayme Santos Neves, na Serra. Só no hospital serrano foram quatro vítimas. O local é referência para tratamento de pessoas queimadas.

O porteiro Marcos Vinícius Paes, de 26 anos, percorreu os dois hospitais, na companhia de outros dois irmãos, em busca da mãe, a técnica de enfermagem Andréa Paes de Oliveira, de 43 anos. Marcos afirmou para a reportagem que a mãe estava no mesmo ônibus do acidente ocorrido na rodovia federal.

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Segundo ele, Andréa estava de férias e veio ao Estado visitar a família e fazer uma surpresa para a avó do porteiro, mãe de dona Andréa, de 69 anos. A mulher saiu de São Paulo. Poucos parentes sabiam que ela estava viajando. Segundo o filho, o último contato com a mãe foi poucos minutos antes do acidente acontecer.

“Eu falei com ela que eu ia dormir e que assim que ela chegasse era para me ligar. Às 5h44 ela mandou uma risada, numa mensagem, e disse que estava bem. Às 9 horas meu cunhado ligou dizendo do acidente. Agora estamos aguardando notícias”, disse.

MÃE E FILHO ENTRE AS VÍTIMAS

Maria Selma Thomaz da Silva, 50 anos Crédito: Reprodução

Outro caso que chamou a atenção foi o da pensionista Maria Selma Tomás da Silva, de aproximadamente 50 anos. Ela também saiu de São Paulo, da região de Guarulhos, para visitar a família na Serra. Maria foi socorrida ao Hospital Jayme dos Santos Neves lúcida e conversando. A mulher foi rapidamente identificada. O filho dela, Domingos Sávio, de 24 anos, que é mudo, foi levado para um hospital de Cachoeiro de Itapemirim, mas posteriormente levado para o mesmo local onde a mãe foi internada em um helicóptero da Polícia Militar.

A irmã de Maria Selma, a comerciante Cecília Tomás da Silva, de 40 anos, diz que esperava a irmã e o sobrinho na Rodoviária de Vitória quando soube do acidente. “Era para ter chegado uma sete horas da manhã, mas fui me informar com um rapaz da Águia Branca que me falou do acidente. Eu entrei em desespero. Ela estava vindo me visitar com meu sobrinho, que é minha paixão”, acrescenta.

VIAGEM PARA VELÓRIO

Outras duas vítimas que estavam desaparecidas eram Fernando de Souza Dias, de 36 anos, e Fabiana de Souza Silva, segundo a família. O irmão e gesseiro Éder de Souza Domingos, de 34 anos, explica que todos já estavam em uma situação triste, pois a avó foi enterrada na manhã desta quinta-feira e os dois vinham de São Paulo se despedir dela.

“É desesperador. Acabamos de sepultar nossa avó e não pude estar presente por causa disso. Não sei como vai ser, não sei como está minha mãe, não temos respostas, não conseguimos saber se ele está vivo ou foi a óbito”, diz.