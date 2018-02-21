Aneel estuda vender energia elétrica pré-paga no Brasil

Conta de luz Crédito: Arquivo

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) quer saber a opinião do consumidor sobre a compra pré-paga de energia elétrica. A agência reguladora afirma que considera que esse sistema seria capaz de ajudar os clientes a controlar os gastos com a conta de luz. O consumidor poderia definir a quantidade de energia que será comprada e fazer um acompanhamento melhor do seu orçamento.

Em entrevista à Rádio CBN Vitória, a especialista da superintendência de Regulação da Distribuição da Aneel, Djane Maria Soares Fontan Melo, explicou que o pré-pagamento da energia elétrica já existe em vários países, como Argentina, Moçambique, Inglaterra, Estados Unidos e Colômbia. Segundo ela, com esse sistema é possível controlar melhor o consumo.

“Temos pesquisas do pré-pagamento em outros países, em que os consumidores relatam que conseguiram reduzir o consumo porque ao adquirir crédito ele começa a ter uma consciência maior do seu gasto”, disse.

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fernanda Queiroz - Djane Maria Soares Fontan Melo - 21-02-18

A especialista da Aneel destacou que apesar do pagamento ser pré-pago, nenhum consumidor ficará sem energia elétrica, pois, será disponibilizado o serviço de crédito especial, que garante até 48 horas de consumo da concessionária.

“Existe a previsão do crédito especial. O consumidor entra em contato com a distribuidora e solicita esse crédito emergencial. Em média, esse crédito duraria dois dias e ele conseguiria se organizar para em dois dias adquirir mais créditos”, contou.

Entidade critica sistema

Apesar dos benefícios apontados pela Aneel, o sistema de energia elétrica pré-pago é criticado por entidades de defesa do consumidor. O pesquisador do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec), Clauber Leite, destaca que esse tipo de proposta vai contra os princípios do Código de Defesa do Consumidor, que proíbe a interrupção na prestação de serviços essenciais ao consumidor. “A energia elétrica é um bem essencial e o consumidor não pode ser exposto desta maneira”.

O pesquisador do Idec também salientou que apesar da Aneel acreditar que o gasto de energia será menor, o consumir não terá nenhum benefício com a migração, pois as taxas e tarifas serão as mesmas.