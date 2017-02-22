A escola de samba Andaraí foi a grande campeã do Grupo de Acesso do Carnaval de Vitória 2017. A agremiação contou na avenida a história da tinta, com o enredo: “Com uma paleta de cores vibrantes, Andaraí pinta seu carnaval”. Com o êxito, a escola do bairro Santa Martha, Vitória, conquistou o direito de desfilar em 2018 no Grupo Especial. A Imperatriz do Forte ficou em segundo lugar.

Durante a apuração, os torcedores da escola de samba comemoravam a cada nota 10 conquistada. Após a divulgação das notas de todos os quesitos, a Andaraí se sagrou campeã com 176,2 pontos.

Your browser does not support the audio element. Andaraí é campeã e entra no Grupo Especial

Muito emocionado, o presidente da Andaraí, Márcio Ricardo, diz que a comunidade trabalhou muito durante os últimos meses para fazer bonito na passarela do samba. “Tentamos ver os erros que cometemos em 2016, 2015 e tentamos conserta agora. Mas ainda temos muito o que fazer ainda”, disse.

O desafio agora, segundo Márcio, é trabalhar ainda mais para fazer bonito no Grupo Especial no ano que vem. “Vamos tentar fazer um carnaval diferente em 2018, será um carnaval pra gente chegar e ficar”, contou.