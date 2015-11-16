As consequências da tragédia em Mariana, em Minas Gerais, onde duas barragens com rejeitos de mineração da mineradora se romperam há pouco mais de uma semana, estão repercutindo há mais de 400Km, em Anchieta, no litoral sul do Espírito Santo. A Samarco suspendeu as operações industriais na unidade de Ubu, com isso o município teme demissões e perdas na arrecadação. Por conta disso, a prefeitura de Anchieta planeja antecipar as festividades em torno de São José de Anchieta em 2016. O objetivo é atrair o máximo possível de turistas, após a queda de arrecadação municipal.

Your browser does not support the audio element. Anchieta apela para santo por causa de queda na arrecadação após férias coletivas na Samarco

Segundo o Secretário da Fazenda de Anchieta, Pablo Torres, a Samarco é responsável por cerca de 70% do Imposto Sobre Serviço (ISS) arrecadado pelo município, o que significa aproximadamente R$ 1,8 mi por mês. Há também a preocupação com a queda no repasse de ICMS (Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) à cidade, caso as operações permaneçam suspensas. “Ao invés de uma receita de R$175 milhões, cairíamos para algo ao redor de R$ 50 milhões”, explicou o secretário à Rádio CBN.

Medidas

Para amenizar os impactos, a prefeitura criou uma comissão que envolve diversas secretarias. Entre as medidas previstas estão ações de incentivo para que a população quite débitos inscritos na divida ativa do municípios, além de cortes nos gastos da administração. A demissão de funcionários com cargos comissionados não está prevista.

O prefeito de Anchieta Marcus Vinícius Doelinger Assad ressaltou que além da perda na arrecadação, a inatividade das operações da mineradora compromete mais de 2 mil empregos diretos e indiretos e a existência de mais de dez empreiteiras que possuem sede na cidade e prestam serviços para Samarco. “São várias operações dentro da empresa que não teria condição de sobreviver, porque Anchieta não consegue absorver esse mercado”, explicou.