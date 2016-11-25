Analfabetismo tem queda no Estado

A taxa de analfabetismo no Espírito chegou a 6%, em 2015, entre pessoas com 15 anos de idade ou mais, de acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE). Em 2014, a taxa de analfabetismo no Estado era de 6,6%.

A doutora em Educação e professora pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Cleonara Schwartz, considera a que esse percentual ainda é elevado e que a queda de 0,6% no número de analfabetos em 2015 ainda é pequena, levando em consideração determinações do Plano Nacional de Educação, que define a erradicação do analfabetismo até o ano de 2024.

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“Esses números revelados na PNAD indicam que as políticas públicas têm que ter atenção, principalmente, na oferta de educação para jovens e adultos porque há uma população de pessoas com 18, 20, 24 anos ou acima disso que não estão alfabetizadas”, ponderou.

No total, ainda existem 185 mil pessoas analfabetas no Espírito Santo. As mulheres são a maior parte, 111 mil pessoas, o que significa 60% desse universo. Os homens que não sabem ler e escrever somam 74 mil, 40% do número total.