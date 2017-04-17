Só o Portocel deverá receber investimentos da ordem de R$ 1,7 bilhão em seu projeto de ampliação Crédito: Arquivo

A Companhia Docas do Espírito Santo (Codesa) anunciou a ampliação do Porto de Barra do Riacho, em Aracruz, no Norte do Estado. A expectativa é de geração de até 17 mil empregos, sendo 14 mil indiretos e três mil diretos – a Codesa não entrou em detalhes sobre essas vagas. No local hoje estão o Portocel, uma área particular, e uma unidade de exploração de gás da Petrobras. Em outro lado está um terreno livre, onde um porto moderno deve ser construído, com investimentos da área privada. A previsão é que as obras iniciem no primeiro semestre de 2018, tanto na parte pública quanto na privada.

Your browser does not support the audio element. Ampliação de Barra do Riacho deve gerar até 17 mil empregos

Segundo a Codesa, o Governo Federal já autorizou a elaboração de um projeto para uma parceria privada, por meio do Programa de Parceria de Investimentos (PPI). Com isso, empresas irão investir na área que hoje não é utilizada.

De acordo com o presidente da Codesa, Luís Cláudio Montenegro, as modificações na infraestrutura devem permitir o porto receber navios de até 360 metros de cumprimento. Como comparação, o Porto de Vitória recebe hoje, sem a dragagem, navios de até 245 metros.

Montenegro destaca que a estrutura deve atrair muitos investidores, visto a proximidade com rodovias, uma ferrovia e um aeroporto próximos, além da região de incentivos fiscais da Sudene. “Um porto desse tamanho atrai outros investimentos porque são sinérgicos: ferrovia, rodovia, indústria, energia. Tudo isso vem para próximo do porto, que se torna um alavancador de oportunidades”, explicou.

Em operação, a região deve gerar 1,4 mil empregos diretos e 3,8 mil indiretos. No total, incluindo a área particular, o investimento será de R$ 2,5 bilhões.

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