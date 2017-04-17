A Companhia Docas do Espírito Santo (Codesa) anunciou a ampliação do Porto de Barra do Riacho, em Aracruz, no Norte do Estado. A expectativa é de geração de até 17 mil empregos, sendo 14 mil indiretos e três mil diretos – a Codesa não entrou em detalhes sobre essas vagas. No local hoje estão o Portocel, uma área particular, e uma unidade de exploração de gás da Petrobras. Em outro lado está um terreno livre, onde um porto moderno deve ser construído, com investimentos da área privada. A previsão é que as obras iniciem no primeiro semestre de 2018, tanto na parte pública quanto na privada.
Ampliação de Barra do Riacho deve gerar até 17 mil empregos
Segundo a Codesa, o Governo Federal já autorizou a elaboração de um projeto para uma parceria privada, por meio do Programa de Parceria de Investimentos (PPI). Com isso, empresas irão investir na área que hoje não é utilizada.
De acordo com o presidente da Codesa, Luís Cláudio Montenegro, as modificações na infraestrutura devem permitir o porto receber navios de até 360 metros de cumprimento. Como comparação, o Porto de Vitória recebe hoje, sem a dragagem, navios de até 245 metros.
Montenegro destaca que a estrutura deve atrair muitos investidores, visto a proximidade com rodovias, uma ferrovia e um aeroporto próximos, além da região de incentivos fiscais da Sudene. “Um porto desse tamanho atrai outros investimentos porque são sinérgicos: ferrovia, rodovia, indústria, energia. Tudo isso vem para próximo do porto, que se torna um alavancador de oportunidades”, explicou.
Em operação, a região deve gerar 1,4 mil empregos diretos e 3,8 mil indiretos. No total, incluindo a área particular, o investimento será de R$ 2,5 bilhões.
CENTRAL DE TECNOLOGIA
A Codesa também fechou uma parceria com a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e o Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) para a implantação de um Centro de Referência Nacional de Tecnologia Portuária, onde seriam testados equipamentos antes de serem implantados em outras unidades do país. Agora falta a oficialização com o Governo Federal.