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Amostras não indicam presença de mosquitos infectados por febre amarela na Ufes

Mais de 90% dos mosquitos capturados são da espécie Aedes taeniorhynchus, que não transmite doenças, segundo o especialista

Publicado em 06 de Março de 2017 às 19:39

Publicado em 

06 mar 2017 às 19:39
Uma equipe de médicos e pesquisadores da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) recolheu mosquitos na mata que fica dentro do campus de goiabeiras para saber se os insetos poderiam transmitir a febre amarela silvestre. Foram mais de duas horas dentro da mata e 30 mosquitos foram recolhidos na tarde desta segunda-feira (6). Desse total, somente dois eram do gênero Sabethes, que pode transmitir a doença.
Os insetos seriam encaminhados para o Instituto Evandro Chagas, no Pará, junto com os mais de seis mil mosquitos que foram recolhidos nas cidades de Pancas, Santa Teresa, Cariacica e Venda Nova do Imigrante para análise.
Amostras não indicam presença de mosquitos infectados por febre amarela na Ufes
Porém, de acordo com o médico infectologista e professor da Ufes, Aloísio Falqueto, a pequena quantidade de sabethes já descarta a possibilidade de mosquitos infectados no campus da Ufes. “A densidade é tão baixa que não dá para admitir um ciclo de transmissão silvestre, não tem como”, disse.
Na última quinta-feira (2), dois macacos foram encontrados mortos na Ufes. Segundo o professor, esse foi um dos motivos para a investigação dos mosquitos no campus. “Nós viemos a pedido do reitor da universidade, para fazer essa investigação, mas, aparentemente, não há qualquer indício de transmissão silvestre aqui. Os mosquitos que nós encontramos têm uma densidade muito baixa e são comuns em área de praia, não transmitem doenças”, explicou.
Mais de 90% dos mosquitos capturados nesta tarde na Ufes são da espécie Aedes taeniorhynchus, que não transmite doenças, segundo o especialista.

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