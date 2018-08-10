Ele vibrou quando você falou as primeiras palavras e deu os primeiros passos. Ao longo da vida, sofreu com as suas derrotas e comemorou a cada vitória ou conquista. Mas o tempo passa e o pai que não mediu esforços para cuidar de você se torna frágil e debilitado. É nesta hora que muitos filhos se tornam pais de seus pais. E para muitos, este é o momento de retribuir todo carinho e dedicação recebidos ao longo de uma vida inteira.

“Às vezes não é suficiente o que a gente faz, o que eu faço. Se eu pudesse fazer mais ainda por ele, eu faria”.

Your browser does not support the audio element. AMOR SEM LIMITES - ELES SE TORNARAM PAIS DE SEUS PAIS

Vanderlei Nascimento, 38 anos, e o pai, Juvercino dos Santos, 77 anos Crédito: (Foto: Acervo pessoal)

Esse é o motorista Vanderlei Nascimento, 38 anos. Há cinco anos o pai, Juvercino dos Santos, 77 anos, precisou tirar um nódulo na coluna e perdeu os movimentos da perna. Desde então, Vanderlei concilia a vida profissional com os cuidados diários com o pai.

Vanderlei dá banho, comida, leva ao médico e ainda sobra tempo para dar carinho. A preocupação do motorista com o pai é tanta que ele deixou de viajar na lua-de-mel para cuidar do senhor Juvercino. “Eu não quis deixá-lo sozinho. Conversei com minha esposa e ela concordou para eu poder cuidar dele”, afirmou.

Edmilson Marchiori com os filhos Crédito: (Foto: Acervo pessoal)

Arthur Marchiori tem 25 anos. Apesar da pouca idade, ele se tornou responsável pelos cuidados com o pai, Edmilson Marchiori, 60 anos. O pai de Arthur é cadeirante desde a adolescência, mas há três anos, quando o aposentado se separou da esposa, ele teve que recorrer a ajuda do filho para atividades como tomar banho e fazer comida. Arthur deixou de trabalhar para cuidar do pai.

“Minha rotina é acordar às 08h30 e ir na casa dele, comprar pão e preparar o café, colocá-lo na cadeira de rodas e dar café da manhã. Depois ele passeia de carro e às 11h eu volto, o coloco na cama, esquento o almoço, dou comida a ele e volto para minha casa. A tarde é a mesma coisa e de noite dou banho nele”, disse.

Para cuidar do pai, além do trabalho, Arthur teve que abrir mão de algumas coisas, como viajar, por exemplo. “É muito difícil eu sair de um dia para o outro, por causa do meu pai. Eu tenho que marcar com alguém, mas em menos de 24 horas já tenho que estar de volta. Eu não consigo viajar por causa disso”, lembrou.

Cuidadores também precisam de cuidados

O psicólogo Gustavo Souza, especializado em Avaliação Neuropsicológica, com atuação clínica e acompanhamento domiciliar à pessoa idosa e a família, explica que, apesar do desejo de querer cuidar do pai ou mãe acamados, os papéis não podem se inverter, ou seja, o filho tem que ter a consciência de que ele sempre vai ser filho.

“Eu vou continuar sendo filho, o que inverte é o papel do cuidado, só isso. Num momento da vida, principalmente na infância, eles nos cuidaram enquanto pai e mãe. Isso não vai mudar nunca”, disse.

O psicólogo salienta também que é muito importante que o cuidador tenha momentos de lazer e descanso. Ele explica que há casos de filhos que não cuidam da alimentação, não fazem mais o que gostam e acabam adoecendo.

“O cuidador não pode abrir mão da própria vida. Cuidar não é viver a vida do outro, é você entender que existe a sua própria vida, que você deve levá-la da melhor forma possível. Em algum momento você vai abrir mão de algo em virtude desse cuidado, mas isso tem que ser uma escolha muito consciente”, explicou.

Arthur e Vanderlei têm essa consciência. Eles entendem que para ajudar precisam abrir mão de algumas coisas, mas, apesar disso, compartilham do mesmo desejo: o de continuar cuidando de seus pais pelo tempo que for preciso.