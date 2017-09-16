Amigos prestam últimas homenagens à médica Milena Gottardi

Amigos e familiares da médica Milena Gottardi Tonini Frasson, morta a tiros no Hospital das Clínicas, em Vitoria, na última quinta-feira (14) foram acompanhar o velório da profissional neste sábado (16) no Centro de Fundão. O velório começou ao meio-dia com a chegada do corpo na Escola Municipal Ernesto Nascimento, conhecida como Grupo Escolar.

Não só familiares foram ao local. Como a cidade é pequena, o caso repercutiu rápido no município e a movimentação foi intensa em frente ao colégio. Muitos amigos antigos e de infância de Milena também foram prestar as últimas homenagens.

O subsecretário municipal de Transporte , Carlos Wagner Grazziotti, de 37 anos, estudou com a médica e o irmão dela quando eram mais novos. De acordo com ele, o que fica agora é a saudade da felicidade dela. "É uma convivência antiga, eu, ela e o irmão dela. A mãe dela me ajudou e tenho ela como uma segunda mãe. É triste, a cidade está de luto. Ela era muito alegre e tinha um coração imenso", declarou.

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A vendedora Zeliana Pegoretti, de 25 anos, é parente distante de Milena, mas era próxima a família dela, e foi dar um apoio a todos. Ela afirma que se sente indignada com a forma como Milena faleceu. "Acho trágico, ela tinha 38 anos. Ela foi criada com a gente. A mãe dela foi diretora de escola na cidade. A gente não tem prova ainda, porém diante do que falaram a revolta é grande, em tudo", acrescentou.