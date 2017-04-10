Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Polícia

Amigos de motorista da Uber assassinado fazem carreata na Grande Vitória

Após o sepultamento, cerca de 150 motoristas da Uber seguiram em carreata até Vitória. A polícia investiga o crime

Publicado em 10 de Abril de 2017 às 18:06

Publicado em 

10 abr 2017 às 18:06
O motorista da Uber, Fabrínio Dalla Bernardina, de 32 anos, assassinado no último sábado (8), foi sepultado na tarde desta segunda-feira (11), no cemitério Jardim da Paz, na Serra. Amigos, familiares e motoristas da Uber prestaram a última homenagem a Fabrínio. Uma carreata de motoristas da empresa foi realizada entre o Pavilhão de Carapina até cemitério.
Bastante abalada, a esposa do motorista, Layssa Freitas de Souza, disse que Fabrínio era motorista do Samu, mas estava desempregado há dois anos. Sem conseguir emprego, há pouco mais de 20 dias, ele decidiu ser motorista da Uber. Layssa acredita que o esposo foi vítima de latrocínio. “Hoje acreditamos que alguém tenha acionado o serviço dele com a intenção de fazer um assalto e acabou acontecendo essa fatalidade”, disse à Rádio CBN.
Amigos de motorista da Uber assassinado fazem carreata na Grande Vitória
Muito amigo da vítima, o técnico em estradas, Rafael Freitas, conta que todo final de semana eles se encontravam para jogar futebol com os amigos em Santana, Cariacica. No próximo domingo, às 07h30, os colegas de partida vão fazer uma homenagem para Fabrínio. “Vamos preparar uma singela homenagem para ele, para ficar na memória dos filhos, da família e dos amigos. Ele se foi, mas sempre estará nos nossos corações e nas nossas memórias”, declarou.
O motorista da Uber Josias Faustino diz que a cada dia está mais perigoso pegar passageiros pelo aplicativo da empresa, por causa da violência. Josias acredita que Fabrínio foi vítima de assalto. “Nós temos relatos de amigos que já sofreram essa mesma prática, mas não chegou a ser fatal como do Fabrínio”, afirmou à CBN.
O também motorista da Uber, Edvaldo Alves de Souza, diz que nos três meses que trabalha como motorista já percebeu o perigo citado por outros colegas. “É muito perigoso, mas precisamos trabalhar, então, estamos aí na luta, tenho filho para criar, preciso trabalhar”, disse.
Após o sepultamento, cerca de 150 motoristas da Uber seguiram em carreata até Vitória. A polícia investiga o crime.
ENTENDA O CASO
Fabrínio foi encontrado morto na madrugada de domingo (9), em uma estrada de chão no bairro Rosário de Fátima, na Serra. No corpo havia três marcas de tiros: na nuca, nas costas e no abdômen. O carro do motorista, um Pálio Weekend, a carteira com dinheiro e documentos não foram encontrados.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Renato Teixeira foi atração especial no evento de entrega da Fazenda Barão do Império
Vaz Desenvolvimento Imobiliário celebra entrega do condomínio Fazenda Barão do Império com show especial de Renato Teixeira
Imagem de destaque
Aprenda a como fazer café usando uma prensa francesa
Acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira (1°), na ES 080.
Mulher morre em acidente entre veículos em Água Doce do Norte

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados