O motorista da Uber, Fabrínio Dalla Bernardina, de 32 anos, assassinado no último sábado (8), foi sepultado na tarde desta segunda-feira (11), no cemitério Jardim da Paz, na Serra. Amigos, familiares e motoristas da Uber prestaram a última homenagem a Fabrínio. Uma carreata de motoristas da empresa foi realizada entre o Pavilhão de Carapina até cemitério.

Bastante abalada, a esposa do motorista, Layssa Freitas de Souza, disse que Fabrínio era motorista do Samu, mas estava desempregado há dois anos. Sem conseguir emprego, há pouco mais de 20 dias, ele decidiu ser motorista da Uber. Layssa acredita que o esposo foi vítima de latrocínio. “Hoje acreditamos que alguém tenha acionado o serviço dele com a intenção de fazer um assalto e acabou acontecendo essa fatalidade”, disse à Rádio CBN.

Your browser does not support the audio element. Amigos de motorista da Uber assassinado fazem carreata na Grande Vitória

Muito amigo da vítima, o técnico em estradas, Rafael Freitas, conta que todo final de semana eles se encontravam para jogar futebol com os amigos em Santana, Cariacica. No próximo domingo, às 07h30, os colegas de partida vão fazer uma homenagem para Fabrínio. “Vamos preparar uma singela homenagem para ele, para ficar na memória dos filhos, da família e dos amigos. Ele se foi, mas sempre estará nos nossos corações e nas nossas memórias”, declarou.

O motorista da Uber Josias Faustino diz que a cada dia está mais perigoso pegar passageiros pelo aplicativo da empresa, por causa da violência. Josias acredita que Fabrínio foi vítima de assalto. “Nós temos relatos de amigos que já sofreram essa mesma prática, mas não chegou a ser fatal como do Fabrínio”, afirmou à CBN.

O também motorista da Uber, Edvaldo Alves de Souza, diz que nos três meses que trabalha como motorista já percebeu o perigo citado por outros colegas. “É muito perigoso, mas precisamos trabalhar, então, estamos aí na luta, tenho filho para criar, preciso trabalhar”, disse.

Após o sepultamento, cerca de 150 motoristas da Uber seguiram em carreata até Vitória. A polícia investiga o crime.

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