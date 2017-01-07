Os amigos Marcos Garcia, de 44 anos, e Eduardo Farias, de 48 anos, são dois motoqueiros apaixonados por aventuras. No entanto, eles não podem conviver um com o outro pela enorme distância que os separa: Marcos mora em Aracaju, no Sergipe, e Eduardo em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Para se encontrarem neste verão, os dois resolveram cruzar milhares de quilômetros e estacionarem suas motos em Vitória, aqui no Espírito Santo.

Os dois se conheceram há cinco anos, em um encontro de motociclistas. Desde então, mantiveram contato. Durante o último ano, eles planejaram a viagem até Vitória. A cidade foi escolhida porque é um destino que fica a distâncias semelhantes de Aracaju e de Porto Alegre e porque é um local que os motoqueiros ainda não conheciam.

Your browser does not support the audio element. Amigos cruzam o país de moto para se encontrarem em Vitória

Para encontrar o amigo, da capital gaúcha até a capital capixaba, Eduardo percorreu cerca de 2 mil quilômetros acompanhado da esposa. Já Marcos, também com a companheira na garupa, viajou aproximadamente 1,5 mil quilômetros de Aracaju até Vitória.

Perguntado sobre a sensação de cruzar distâncias tão longas para encontrar um amigo, Eduardo tentou explicar o sentimento. “Para quem é apaixonado por moto, quanto maior a distância e o cansaço, melhor é. Só quem gosta para entender efetivamente o que é esse prazer. É muito bom. Recupera as energias, a gente chega em paz, mais leve, para ir à luta”, explicou.

Os dois já pegaram a estrada de volta para casa. A previsão de Eduardo é chegar a Porto Alegre até a próxima segunda-feira (09) porque ele decidiu fazer uma viagem mais longa, voltando por Minas Gerais. Já Marcos chega a Aracaju neste sábado (07).