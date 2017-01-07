Os amigos Marcos Garcia, de 44 anos, e Eduardo Farias, de 48 anos, são dois motoqueiros apaixonados por aventuras. No entanto, eles não podem conviver um com o outro pela enorme distância que os separa: Marcos mora em Aracaju, no Sergipe, e Eduardo em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Para se encontrarem neste verão, os dois resolveram cruzar milhares de quilômetros e estacionarem suas motos em Vitória, aqui no Espírito Santo.
Os dois se conheceram há cinco anos, em um encontro de motociclistas. Desde então, mantiveram contato. Durante o último ano, eles planejaram a viagem até Vitória. A cidade foi escolhida porque é um destino que fica a distâncias semelhantes de Aracaju e de Porto Alegre e porque é um local que os motoqueiros ainda não conheciam.
Amigos cruzam o país de moto para se encontrarem em Vitória
Para encontrar o amigo, da capital gaúcha até a capital capixaba, Eduardo percorreu cerca de 2 mil quilômetros acompanhado da esposa. Já Marcos, também com a companheira na garupa, viajou aproximadamente 1,5 mil quilômetros de Aracaju até Vitória.
Perguntado sobre a sensação de cruzar distâncias tão longas para encontrar um amigo, Eduardo tentou explicar o sentimento. “Para quem é apaixonado por moto, quanto maior a distância e o cansaço, melhor é. Só quem gosta para entender efetivamente o que é esse prazer. É muito bom. Recupera as energias, a gente chega em paz, mais leve, para ir à luta”, explicou.
Os dois já pegaram a estrada de volta para casa. A previsão de Eduardo é chegar a Porto Alegre até a próxima segunda-feira (09) porque ele decidiu fazer uma viagem mais longa, voltando por Minas Gerais. Já Marcos chega a Aracaju neste sábado (07).
Os amigos pilotam motos de grande porte há muitos anos. Eles costumam fazer viagens longas nos veículos. Eduardo, por exemplo, já rodou vários países da América do Sul em cima da moto. O gaúcho é um advogado em Porto Alegre e Marcos é um empresário em Aracaju.