Hilário Frasson chega a 1ª Vara Criminal de Vitória para ser interrogado Crédito: Caíque Verli

Em um depoimento longo à Justiça nesta quarta-feira (25), que durou mais de duas horas e meia, o médico Tarcísio Fávaro, amigo de Hilário Frasson, acusado de mandar matar a ex-esposa Milena Gottardi, contou que trocou a fechadura do apartamento quando soube que o policial civil era suspeito de participar do crime porque não queria mais contato com ele. A CBN teve acesso à íntegra do depoimento.

Your browser does not support the audio element. Amigo de Hilário trocou fechadura ao saber que policial era suspeito

Hilário chegou a dormir algumas noites no apartamento de Tarcísio após se separar de Milena e tinha as chaves da casa. O médico contou ainda que viu em seu apartamento o policial civil com uma mulher antes da morte da vítima, mas sem dizer a data que isso aconteceu.

A testemunha relatou, durante o depoimento, que Hilário ligou para ele após o crime, dizendo que Milena tinha sofrido um assalto e pedindo ajuda ao amigo.

Tarcísio disse no depoimento que Hilário estava "visivelmente abalado" no hospital para onde Milena tinha sido levada, mas que ele "não estava chorando nem gritando".

Tarcísio, que conhece Hilário desde a década de 1990, foi a última testemunha a prestar depoimento. Ele foi arrolado pela defesa de Hilário. A testemunha, porém, disse que não sabia de qualquer ameaça dirigida por Hilário à ex-esposa e que desconhecia qualquer conduta que revelasse a agressividade de Hilário, mania de perseguição ou ciúmes em relação à Milena. Segundo o médico, Hilário teria relatado que estava negociando uma reconciliação com Milena.

E é isso que a defesa de Hilário vai usar para defender que o ex-policial não tem envolvimento com o crime, segundo o advogado Leonardo Gagno.

"Ele nunca presenciou nenhum comportamento agressivo e disse que a Milena relatou para ele que estava se separando, mas ela nunca disse que Hilário estava ameaçando ela. Pelo contrário, ela disse que Hilário era uma pessoa boa", analisou o advogado.

Já o assistente de acusação e advogado da família de Milena, Renan Salles, defendeu que os acusados devem ir à júri popular.

"A prova da autoria e materialidade é robusta no sentido de que são esses seis acusados presos os responsáveis pela morte da Milena. Independente do que for falado hoje, já há um conjunto probatório firme nesse sentido", afirmou.