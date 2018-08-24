As mensagens e ameaças atribuídas a traficantes em muros e paredes têm gerado medo e dúvidas em motoristas e motociclistas da Grande Vitória. As frases exibem ordens para que os carros circulem com os vidros abaixados e para que os motociclistas andem sem o capacete. Muitas vezes os condutores vivem o impasse entre desobedecer as leis de trânsito e respeitar as leis dos criminosos.

Esse foi o caso do gesseiro Ednaldo dos Santos, de 38 anos. Ele afirma que levou uma multa após circular de moto sem o capacete, no bairro João Goulart, em Vila Velha. No entanto, Ednaldo argumenta que só estava sem o capacete porque recebeu ordens de criminosos do bairro para que não andasse na região com o rosto coberto.

“Fui fazer uma montagem de móveis em João Goulart, e fui atravessar para o outro bairro. Os muros são pichados lá, os "caras" me pararam e mandaram tirar o capacete até chegar ao asfalto. Tirei o capacete, mas depois vi que a multa chegou”, reclamou o motociclista. Ouvintes da Rádio CBN Vitória sugeriram que essas situações enfrentadas pelos condutores fossem abordadas em uma reportagem.

Your browser does not support the audio element. Ameaças em muros - PM pede para motoristas não se submeterem ao medo

Em resposta à demanda dos ouvintes, o coronel Souza Reis, comandante do Policiamento Ostensivo Metropolitano, analisou os casos relatados.

“Se a pessoa passar pelo local, se deparar com mensagens e não tiver ninguém fazendo alguma abordagem, ela deve passar normalmente. Nós não podemos nos submeter ao medo, precisamos enfrentar esse medo. Se ele (condutor) sofrer uma abordagem, ele não deve resistir, mas assim que ele passar por ali, ele deve comunicar à Polícia Militar, para que nós possamos fazer esse tipo de ação qualificada”, explicou o coronel da PM.

Luiz Fernando Muller, presidente da Associação dos Motoristas de Aplicativo do Espírito Santo (Amapes), afirmou que, em alguns bairros da Grande Vitória, até revistas nos carros são realizadas por criminosos. O representante dos motoristas diz que recebe relatos sobre os problemas todos os dias.

Uma das áreas de temor citada pelo motorista foi o bairro Morada da Barra, em Vila Velha, onde a jovem Thaís de Oliveira, de 22 anos, foi morta no último final de semana, após o carro onde ela estava ser cercado por bandidos.

"Eu e vários colegas de profissão temos medo de ir em muitos bairros. Em alguns casos, até revistas acontecem, os criminosos conferem quem está dentro do carro, se estamos levando alguma mercadoria. Em alguns locais mais perigosos, só podemos entrar com liberação dos criminosos ou quando estamos com algum morador dentro do carro", disse o motorista de aplicativo.

Sobre os problemas encarados pelos motoristas de aplicativo, o coronel Souza Reis também afirmou que os motoristas não devem reagir em caso de abordagens e que os problemas devem ser informados à Polícia Militar.