Os interrogatórios acontecem na 4ª Vara Criminal, no Centro de Vitória Crédito: Eduardo Dias

A segunda parte da audiência de instrução das familiares de policiais militares , realizada no Fórum Criminal de Vitória, teve choro, reclamação de ameaças e atendimento médico. A audiência foi uma das fases do Processo Criminal sobre a paralisação da Polícia Militar, ocorrida em fevereiro do ano passado.

Your browser does not support the audio element. Ameaça, choro e atendimento médico em depoimentos de mulheres de PMs

Durante a manhã, oito mulheres foram interrogadas. Elas não permitiram a entrada da imprensa no Salão do Júri. No período da tarde, seis rés foram ouvidas. Já elas permitiram que a imprensa acompanhasse os depoimentos. Na medida em que cada ré era interrogada, a juíza Gisele Souza de Oliveira a liberava para ir embora. Porém, as mulheres interrogadas no período da manhã optaram por acompanhar os demais depoimentos.

A segunda parte da audiência foi retomada por volta das 13h. Logo no início, a magistrada advertiu as rés. Ela explicou que tinha recebido duas reclamações informais de que as rés que prestaram depoimento durante a manhã tinham ameaçado as rés que iriam prestar depoimento à tarde.

“Recebi duas reclamações de que as rés que já prestaram depoimento decidiram continuar na audiência para ouvir o depoimento das demais. O que me foi passado é que se as mulheres falarem o que não deve ou se citar nomes, elas iriam se ver com elas do lado de fora do fórum. Estou advertindo todas vocês e se esta reclamação chegar a mim novamente, não vou permitir que quem já prestou depoimento continue no recinto”, disse a juíza.

Logo no início da segunda parte da audiência, Bianca da Cruz e Silva passou mal. Ela precisou receber atendimento médico e ficou no soro por mais de uma hora. Segundo a juíza Gisele, Bianca teve uma queda de pressão. Por causa do atendimento médico, ela foi a última a prestar depoimento. Ela estava bem nervosa e chorou em alguns momentos.

Raquel Fernandes Soares Nunes, outra ré que prestou depoimento durante à tarde, também estava muito abalada. Ela chorou bastante no início do interrogatório e não conseguiu responder todas as perguntas porque estava muito emocionada. A juíza chegou a perguntar porque ela estava chorando, mas ela não respondeu.

Tamires Severina da Silva também chorou no final do depoimento. Ela se emocionou ao falar da rotina dos militares, que vão para o trabalho e não sabem se vão voltar para casa novamente.

O advogado Alexandre Hegner, que representa seis rés, amenizou a advertência da magistrada. “Acho que foi um mal-entendido. Já conversamos com elas, essa informação foi retirada de um outro contexto. Mas está tudo bem, elas estão juntas, conversando, não há problema algum”, afirmou.