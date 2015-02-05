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CARNAVAL DE VITÓRIA

Ambulantes sorteados para trabalhar no Sambão montam as barracas nesta quinta-feira

Quarenta fiscais do município vão monitorar o comércio para garantir que os ambulantes cumpram todas as regras estabelecidas

Publicado em 05 de Fevereiro de 2015 às 15:23

Publicado em 

05 fev 2015 às 15:23
Os preparativos para o Carnaval de Vitória estão sendo finalizados nesta quinta-feira (05), primeiro dia dos desfiles com a passagem do Grupo de Acesso pelo Sambão do Povo. Nesta manhã, os vendedores ambulantes montavam as barracas para comercializar alimentos e bebidas no local.
Ambulantes sorteados para trabalhar no Sambão montam as barracas nesta quinta-feira
As barracas vão seguir padrões estabelecidos pelo Código de Posturas e Atividades Urbanas do Município, segundo o assessor técnico da prefeitura de Vitória, Henrique Martins. "Elas são padronizadas na cor branca, 3 x 3. Os ambulantes tem de seguir também uma padronização de uniforme. Vão ser fornecidas credenciais devidamente plastificadas", explicou.
Os ambulantes ficarão ao longo da avenida Dário Lourenço Souza e só será permitida a venda dos produtos declarados pelo titular da barraca no ato da inscrição para o carnaval.
Pela primeira vez trabalhando no Sambão, a ambulante Élpi Brandão, 59 anos, está ansiosa para o início da folia. "É a primeira vez aqui, espero que dê tudo certo, que nada atrapalhe. Já sou expositora em praças e festa e sei que, no final, sempre compensa, no prejuízo, ninguém sai", afirmou.
Bruna Pereira Souto, 31 anos, está na folia da passarela do samba há quatro anos e garante que vale a pena aguentar os três dias de desfiles. "Traz um lucro, sim. No sábado é o dia que dá um movimento bom mesmo. Se não vender na quinta e na sexta, o sábado compensa", explicou.
Para oferecer um serviço de qualidade aos foliões, os ambulantes passaram por cursos de capacitação. A Vigilância Sanitária treinou os trabalhadores quanto à manipulação de alimentos e a Secretaria de Turismo, Trabalho e Renda capacitou também para o atendimento ao turista, segundo Henrique Martins.
Quarenta fiscais do município vão monitorar o funcionamento das barracas para garantir que os ambulantes cumpram todas as regras estabelecidas e seja garantido aos participantes um serviço de qualidade.

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