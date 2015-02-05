Os preparativos para o Carnaval de Vitória estão sendo finalizados nesta quinta-feira (05), primeiro dia dos desfiles com a passagem do Grupo de Acesso pelo Sambão do Povo. Nesta manhã, os vendedores ambulantes montavam as barracas para comercializar alimentos e bebidas no local.

Your browser does not support the audio element. Ambulantes sorteados para trabalhar no Sambão montam as barracas nesta quinta-feira

As barracas vão seguir padrões estabelecidos pelo Código de Posturas e Atividades Urbanas do Município, segundo o assessor técnico da prefeitura de Vitória, Henrique Martins. "Elas são padronizadas na cor branca, 3 x 3. Os ambulantes tem de seguir também uma padronização de uniforme. Vão ser fornecidas credenciais devidamente plastificadas", explicou.

Os ambulantes ficarão ao longo da avenida Dário Lourenço Souza e só será permitida a venda dos produtos declarados pelo titular da barraca no ato da inscrição para o carnaval.

Pela primeira vez trabalhando no Sambão, a ambulante Élpi Brandão, 59 anos, está ansiosa para o início da folia. "É a primeira vez aqui, espero que dê tudo certo, que nada atrapalhe. Já sou expositora em praças e festa e sei que, no final, sempre compensa, no prejuízo, ninguém sai", afirmou.

Bruna Pereira Souto, 31 anos, está na folia da passarela do samba há quatro anos e garante que vale a pena aguentar os três dias de desfiles. "Traz um lucro, sim. No sábado é o dia que dá um movimento bom mesmo. Se não vender na quinta e na sexta, o sábado compensa", explicou.

Para oferecer um serviço de qualidade aos foliões, os ambulantes passaram por cursos de capacitação. A Vigilância Sanitária treinou os trabalhadores quanto à manipulação de alimentos e a Secretaria de Turismo, Trabalho e Renda capacitou também para o atendimento ao turista, segundo Henrique Martins.