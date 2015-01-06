Ambulantes que queiram trabalhar no Carnaval de Vitória 2015 têm até esta quarta-feira (07) para se inscrever na prefeitura. Ao todo, são 40 vagas disponibilizadas para o comércio de alimentos e bebidas durante os desfiles das escolas de samba no Sambão do Povo. O cadastro, que começou nesta segunda-feira (05) com 10 inscritos, está sendo realizado no setor de Protocolo do Centro Integrado de Atendimento ao Cidadão (Ciac), na Enseada do Suá. As inscrições podem ser feitas das 8 às 17 horas.

No ato da inscrição, o interessado deve apresentar Carteira de Identidade, CPF e uma declaração indicando os alimentos que pretendem comercializar. Ele ainda pode cadastrar dois auxiliares para ajudar no serviço, mediante a apresentação dos documentos dos mesmos.

Your browser does not support the audio element. Ambulantes já podem se cadastrar para trabalhar no Carnaval de Vitória

As 40 autorizações de uso exclusivo para atuar nos desfiles, que acontecem de 5 a 7 de fevereiro, serão sorteadas entre os interessados na próxima sexta-feira (09), às 10h, no auditório da prefeitura. Os selecionados terão que pagar uma taxa de R$ 36,34 para emissão da autorização de uso. E deverão seguir algumas regras, segundo a secretária de Desenvolvimento da Cidade, Lenise Loureiro.

"Eles têm todas as regras da Vigilância Sanitária e também do Código de Posturas, que devem seguir. É uma orientação que será dada após a escolha dessas pessoas. Serão orientações bem específicas. Muitos já realizam esse trabalho e são cadastrados pela prefeitura", explicou a secretária.

No primeiro dia de inscrições, 10 trabalhadores foram cadastrados. Lenise Loureiro explicou o porquê de antecipar o processo. "Nós estamos com a proposta firme do Carnaval de Vitória ser destaque nacional, como vem sendo. Hoje, nós temos o terceiro melhor Carnaval do país em relação ao desfile das escolas de samba. Queremos, então, organizar, dar oportunidade de trabalho para essas pessoas. Este ano estamos fazendo com mais antecedência, divulgando bastante, para que não haja correria e possamos fazer de forma bem transparente a escolha desses profissionais", afirmou.