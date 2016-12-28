O número de ambulantes está aumentando nas praias devido ao verão, mas mesmo com a concorrência o faturamento é maior nesse período do ano. Há relatos de quem ganha até dez vezes mais na estação comparado a um um dia comum em outros períodos, quando o público nos balneários capixabas é menor.

Regina de Almeida, de 59 anos, vende biquínis e roupas que ela mesma produz na Praia da Costa, em Vila Velha, e tinha uma loja na Glória, mas com a crise viu que poderia ganhar bem mais na orla. Fora do verão Regina fatura em média até R$ 300 por dia em duas barraquinhas. Na estação mais quente do ano, o faturamento diário chega a R$ 3 mil, dez vezes mais. “Foi difícil entrar aqui. Mas eu prefiro isso que uma loja na Glória ou em um shopping. Meu lucro é 100% e eu não tenho nenhuma perda. Não tenho desgaste com nada, a não ser com a funcionária e com a taxa que pago anualmente à prefeitura”, explica.

Your browser does not support the audio element. Ambulantes faturam até R$ 3 mil por dia durante o verão

O vendedor de bebidas Filipe Carneiro, de 32 anos, é formado em geografia e era projetista de móveis planejados. Com a irmã tinha um negócio próprio, ganhando mais de R$ 9 mil por mês. A empresa fechou com a crise e hoje Filipe chega ao faturamento bruto de R$ 30 mil por mês durante o verão. O lucro na estação aumenta em 400%. “É importante a gente se reinventar na crise. Com a quebra de crédito, as lojas de planejado em geral não se mantiveram e as pessoas foram para outros segmentos. Eu escolhi o ramo de bebidas porque não tem cheque, não tem manutenção e não fica nada na ‘praça’”, declara.

Para atuar nas ruas é necessário ter cadastro nos órgãos municipais. Segundo informações das quatro principais prefeituras da Grande Vitória (Cariacica, Vila Velha, Vitória e Serra) existem atualmente 2.642 ambulantes atuando nessas cidades. O cadastro acontece o ano todo e no verão os locais mais requisitados já estão sem vagas em alguns pontos.

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