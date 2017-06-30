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Protestos

Ambulantes aproveitam para faturar com as manifestações

Tem ambulante que já faturou R$ 1,2 mil em apenas um dia, durante outros protestos recentes na Grande Vitória

Publicado em 30 de Junho de 2017 às 14:48

Publicado em 

30 jun 2017 às 14:48
Ademar de Jesus Crédito: Kaique Dias | Rádio CBN
Em meio aos protestos na Grande Vitória, vendedores de rua tentaram aproveitar as concentrações de manifestantes para faturar um dinheiro extra nesta sexta-feira (30). As manifestações foram contra a administração do Governo Federal e o pacote de reformas da União, entre elas a Reforma Trabalhista. Em outras manifestações recentes na Capital, tem ambulante que já faturou R$ 1,2 mil em apenas um dia de protestos.
Este é o caso de Ademar de Jesus, de 53 anos. Ademar afirmou que na manifestação desta sexta ele vendeu menos porque o número de manifestantes havia diminuído em comparação aos protestos anteriores. “Eu cheguei aqui era umas 7h e até agora vendi cerca de R$ 150,00. Acredito que vai melhorar, vai vir muita gente para a rua”, relatou.
Ambulantes aproveitam para faturar com as manifestações
Elismar Costa Frank Crédito: Kaique Dias | Rádio CBN
No entanto, o protesto em frente à Assembleia Legislativa terminou pouco depois dessa entrevista. Outro vendedor que estava no mesmo local é Elismar Costa Frank, de 45 anos. Ele vendeu cerca de R$ 100,00 em duas horas de protestos. “Tem vez que é bom e tem vez que é fraco. Hoje está fraco porque tem poucos manifestantes, mas quando tem muitos, geralmente vendo bem”, declarou.
O ato público, em frente à Assembleia Legislativa, terminou no início da tarde. A concentração foi formada por manifestantes que saíram em passeata de dois locais diferentes, no Centro de Vitória e do bairro Carapina, na Serra.

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