Ambiente digital alavanca negócios de empreendedor capixaba

Mesmo diante da crise econômica que o Brasil atravessa há alguns anos, Valmir Ferreira Lima decidiu abrir um novo negócio: uma clínica especializada em podologia. Tudo começou há cinco anos, com o apoio da esposa, que já trabalhava neste ramo.

"O pontapé inicial foi como ela trabalhou em outra empresa, disse aos clientes que ia sair do atual emprego para abrir um negócio próprio. Esses clientes vieram. Em média, 50 clientes antigos."

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No entanto, a clientela firmada da esposa de Valmir não era suficiente para cobrir todos os gastos da nova clínica, localizada na Praia do Canto, em Vitória.

"A primeira dificuldade foi que há cinco anos o país vive numa situação difícil. Entrar em um shopping, alugar uma sala e ter 50 clientes, e saber que você tem uma despesa que 50 clientes não cobririam para mim essa foi a grande dificuldade. Mas eu imaginei que nós poderíamos chegar muito mais além através de um trabalho de mídias", comentou.

Além de anúncios em jornais, Valmir acredita que ter se inserido no ambiente digital fez toda a diferença. Sem esse investimento, ele acredita que já teria fechado as portas.

“Esse ano já estão sendo atendidos 800 e poucos clientes. O atendimento cresceu muito. cresceu acima de 50% depois que contratamos uma mídia para fazer nosso trabalho, nosso site e tudo mais”, comentou.

Para a analista do Sebrae, Adriana Rocha, é fundamental que as empresas estejam inseridas no ambiente digital para sobreviverem no mercado.

“Cada empresa, dentro do seu segmento, vai se aprofundar mais no ambiente digital e outras menos. Mas é impossível ficar fora desse movimento”, comentou.

Ainda de acordo com a especialista, é preciso ter atenção com o ambiente virtual. Ao mesmo tempo que a imagem de uma empresa pode ganhar força nas mídias digitais, ela também pode ser destruída se não for trabalhada de forma planejada.

Shirley da Silva Lima é a podóloga que atende na clínica que há cinco anos está no mercado capixaba Crédito: Arquivo Pessoal

“Quanto mais profissional eu puder ser, melhor vai ser minha presença, melhor vai ser a atração do meu cliente. O que está implicado em profissionalização: implica na imagem da minha empresa, implica em como quero aparecer, implica no contato profissional com esse cliente, implica no relacionamento com esse cliente. Então quanto mais profissional eu puder ser no ambiente digital, melhor”, explicou.

Apesar do início ter sido difícil para Valmir, principalmente devido a situação econômica do país, desistir do negócio nunca passou pela cabeça dele.

“A gente foi trabalhando a podologia profissional, no caso é minha esposa, ela é muito profissional e querida, ela foi fazendo um trabalho de excelência. As pessoas foram indicando mais clientes também. abrimos e não vamos fechar não. Vamos buscar qualificar mais, fazer cursos fora, comprar equipamentos, nunca pensei em desistir não. Foi difícil, mas desistir não”, comentou.

Valmir explica que os planos para o futuro já começam a ser implementados no próximo ano. Em 2019, ele espera ampliar a clínica de podologia.