Ambientalistas registram 35 tartarugas mortas este ano na Grande Vitória

Na última terça-feira (12), um trabalhador da limpeza pública encontrou uma tartaruga morta na baía de Vitória. O animal estava com uma das nadadeiras decepadas e amarrado a um bloco de concreto. Somente este ano, 35 tartarugas morreram na Grande Vitória. Em 2014 as mortes passaram de 100, conforme dados do Projeto Tamar.De acordo com a bióloga do Projeto Tamar, Jordana Borini Freire, tudo indica que a tartaruga ficou presa em uma rede de pesca e, para tentar esconder o crime ambiental, o pescador amarrou a tartaruga no bloco para que ela afundasse.

Your browser does not support the audio element. Ambientalistas registram 35 tartarugas mortas esse ano na Grande Vitória

“Acreditamos que não tenha sido a intenção do pescador capturar essa tartaruga, mas acontece dela ficar presa na rede de pesca pela nadadeira ou pela cabeça. Na luta de tentar se livrar da rede, ela morre afogada”, destacou à Rádio CBN Vitória.

No ano passado 148 tartarugas ficaram encalhadas no litoral da Grande Vitória. Desse total, 106 estavam mortas e 42 conseguiram sobreviver. A bióloga explicou que o encalhe é sinal de algo errado com a tartaruga. Ou ela comeu algum plástico e este material ficou preso no estômago ou o animal ficou preso na rede de pesca, conseguiu se soltar, mas está debilitado.

De acordo com Jordana, como a pesca da tartaruga é crime, quando um pescador descobre que a tartaruga morreu presa na rede de pesca, ele quer se livrar do animal. Entretanto, a bióloga explica que muitas vezes a tartaruga não está morta, mas apenas desmaiada, a orientação é prestar os primeiros socorros.

“Tem que tirar ela da rede e colocar no barco com a cabeça um pouco apontada para baixo para que ela consiga soltar a água que por ventura tenha engolido. Se puder, deixá-la na sombra e mantê-la úmida. Se ela estiver desmaiada, em poucas horas ela vai reagir, vai se debater e o pescador pode soltá-la na água novamente”, afirmou.