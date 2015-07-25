Ambientalistas fazem ato na Praia de Camburi para alertar sobre morte das arraias

Ambientalistas realizaram um ato em protesto contra as mortes de animais marinhos em Vitória. Neste sábado, eles fixaram cruzes na areia da Praia de Camburi, onde foram encontradas mortas 68 arraiais no início da semana. A intervenção permanecerá no local por 15 dias.

Your browser does not support the audio element. Ambientalistas fazem ato na Praia de Camburi para alertar sobre morte de arraias

Quem passa pelo local encontra 39 cruzes. Uma delas, a maior de todas, também homenageia uma baleia jubarte, encontrada morta na mesma região em outubro do ano passado. A ideia do protesto é chamar a atenção da população para questões ambientais, como a morte desses animais, segundo Thiago Ferrari, diretor do Instituto Canal e idealizador do ato.

"A partir da mortalidade desse fato triste que aconteceu nesta semana, a gente pensou em fazer essa intervenção no intuito de primeiro, homenagear e mostrar que os animais também têm alma. Isso é uma forma de sensibilizar, tocar a população. Além de chamar a atenção para que esse crime que aconteceu não seja esquecido, que sejam apuradas as responsabilidades e que seja coibido que novos impactos ambientais negativos aconteçam outra vez", afirmou.

As arraias foram encontradas mortas na última terça-feira (21). Uma análise apontou a presença de marcas de rede de pesca nas carcaças dos animais recolhidos, o que pode ter ocasionado as mortes. A informação foi divulgada pelo Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema). Já as causas da morte de uma baleia Jubarte nunca foram esclarecidas. O mamífero não passou por autópsia, mas os ambientalistas acreditam que tenha sido vítima da má qualidade da água, devido à poluição existente nessa área do oceano.

Thiago ainda alerta que os prejuízos ambientais são ainda maiores do que se pode ver, causando danos em todo o ecossistema marinho. Inclusive, ele conta que o Instituto Canal recebeu mensagens de ambientalistas internacionais que se sensibilizaram com a situação.

"Essas informações foram para o mundo inteiro. Quando você vê uma mortalidade com o tanto de indivíduos como aconteceu aqui, sensibiliza muito. Esses animais são migratórios, transitam por várias partes do mundo. Então, uma coisa que acontece aqui no Estado ou em qualquer parte do oceano impacta em várias parte do mundo, o sistema todo perde, desequilibra tudo. É um efeito dominó: Vitória perdeu, Espírito Santo perdeu, o mundo perdeu. É uma preocupação geral", esclareceu o ambientalista.